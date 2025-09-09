본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

하남시, 7급 이하 공직자 대상 반부패·청렴교육 실시

이종구기자

입력2025.09.09 18:37

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 하남시(시장 이현재)는 지난 8일과 9일 이틀간 시청 별관 2층 대강당에서 7급 이하 공직자를 대상으로 반부패·청렴교육을 실시했다.

하남시가 지난 8일과 9일 이틀간 시청 별관 2층 대강당에서 7급 이하 공직자를 대상으로 반부패·청렴교육을 실시하고 있다. 하남시 제공

하남시가 지난 8일과 9일 이틀간 시청 별관 2층 대강당에서 7급 이하 공직자를 대상으로 반부패·청렴교육을 실시하고 있다. 하남시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 상·하급자의 역할과 책임, 직급별로 마주하는 현장 상황의 차이를 반영해 교육 대상을 구분했으며, 이에 따라 지난 5월에는 6급 이상 공직자를 대상으로 교육을 먼저 진행하고, 이번 9월에는 7급 이하 공직자를 대상으로 후속 교육을 실시했다.


이번 교육은 국민권익위원회 청렴연수원 소속 이윤미 전문강사가 맡아 진행됐다. 강의는 실제 현장에서 마주할 수 있는 다양한 사례를 중심으로 ▲청탁금지법 ▲공무원 행동강령 ▲공직자의 이해충돌 방지법 등 주요 반부패 법령을 사례와 퀴즈를 통해 이해하기 쉽게 전달하며, 직원들의 청렴 의식을 제고하고 올바른 가치관을 확립하는 데 중점을 뒀다.

특히 실제로 발생할 수 있는 이해충돌 상황에서의 올바른 판단과 대처 방법을 구체적으로 제시해, 실무 현장에서 바로 적용할 수 있도록 했다.


교육에 참여한 한 직원은 "단순한 이론 설명이 아니라 사례와 퀴즈를 통해 배우니 이해가 훨씬 쉬웠다"며 "업무와 일상에서 청렴 원칙을 실천해야 한다는 책임감을 다시금 느꼈다"고 소감을 전했다.


하남시는 이번 교육을 비롯해 ▲청렴·소통의 날 운영 ▲청렴 콘서트 ▲사내 청렴 콘텐츠 공모전 등 다양한 청렴 시책을 추진해 왔으며, 앞으로도 전 직원이 공감할 수 있는 맞춤형 교육과 프로그램을 통해 신뢰받는 공직문화를 조성해 나갈 계획이다.




하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸' 거친 입 "우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

하루도 못버틴 '협치'

짝퉁 판명난 400만원 짜리 마세라티…환불 거부 中 업체, 취재가 시작되자

LG엔솔·SK온, 미국 내 인력 재조정…공장 준공 차질 최소화 총력

'가수 박진영' 대통령 직속 대중문화교류위 위원장으로 내정

새로운 이슈 보기