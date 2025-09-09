전남도·목포대, 김경수 지방시대위원장 초청 포럼 성료

5극3특 정책 지역민 공감대 형성

전남 균형성장 전략 논의도

김영록 전라남도지사가 9일 오후 국립목포대 글로컬스타트업센터에서 열린 김경수 지방시대위원장 초청 포럼에서 주요 내빈들과 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도와 국립목포대학교는 9일 국립목포대학교 남악캠퍼스에서 김경수 대통령 직속 지방시대위원장 초청 포럼을 개최했다고 밝혔다.

이번 포럼은 이재명 정부의 핵심정책 중 하나인 5극3특 정책에 대해 지역민과 함께 공감대를 형성하고, 향후 전남의 균형성장 전략 등 전남의 미래 발전 방향을 논의하기 위해 추진됐다.

이재명 정부의 균형성장을 주도할 김경수 위원장의 정책 강연을 듣기 위해 함평군수, 완도군수, 진도군수, 기업 대표, 청년, 공무원 등 300여 명이 참여했다.

김경수 위원장은 '지역이 살아야 대한민국이 산다 5극3특 균형성장 전략 중심으로'라는 주제로 국가 차원의 균형성장 정책 방향을 설명하고, 지역민들과 심도 있는 대화를 나눴다.

김영록 전남도지사는 이날 환영사에서 "5극3특 균형성장전략에 따라 연내 광주·전남 특별광역연합 설치를 목표로 하고 있다"며 "이를 통해 광주·전남권이 국가균형성장을 견인하는 거점이 되고, 전남이 더 크게 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



