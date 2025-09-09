담양군-순창군, 자매결연 협약…"상생발전 교류"

관광·문화·예술 등 공동 성장 기대

전남 담양군(군수 정철원)과 전북 순창군(군수 최영일)은 9일 순창군 영상회의실에서 자매결연 협약을 맺고 상생발전과 우호교류 강화를 약속했다.

협약식에는 정철원 담양군수, 최영일 순창군수, 장명영 담양군의회 의장, 손종석 순창군의회 의장을 비롯한 20여명이 참석했다. 이날 양 지자체는 행정, 관광, 문화, 예술 등 지역사회 전반에서 능동적 협력 체계를 구축하고 민간교류 활성화를 통해 미래 발전을 다짐했다.

정철원 군수는 "오랜 시간 '구곡순담' 장수도시로 협력해온 순창군과 자매결연을 맺게 돼 기쁘게 생각한다"며 "양 지자체가 손을 잡은 이번 결연이 한국마사회 경마공원 공동유치를 비롯한 다양한 분야의 성과로 이어지길 바란다"고 강조했다.

최영일 군수는 "전통 산업 메카인 순창군과 친환경 관광휴양을 하는 담양군이 손을 맞잡은 만큼 서로의 장점을 나누며 함께 발전해 가길 바란다"고 말했다.

한편 담양군은 자매결연·우호교류 관계를 맺고 있는 자치단체 주민들을 대상으로 관내 주요 유료 관광지 입장료 면제를 추진할 예정이며, 교류 지자체 지역주민에게 실효성 있는 혜택이 부여될 것으로 예상돼 눈길을 끈다.

현재 담양군은 순창군을 비롯해 대구 달성군, 서울 성북구, 서울 용산구, 대전 서구, 충남 계룡시, 충북 제천시, 전남 신안군, 광주 남구, 경기 성남시, 서울 중랑구, 경북 울진군 등 총 12개 지자체와 자매결연·우호교류 관계를 맺고 있다. 군은 앞으로도 이들 지자체와 주민 친화형 프로그램을 적극 발굴해 교류 도시에 대한 혜택을 점차 확대할 예정이다.





