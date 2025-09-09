리커브 남자 양궁 '결승행'…여자는 준결승서 '탈락'

남자 양궁 10일 미국과 결승전

9일 광주 남구 광주국제양궁장에서 열린 2025 세계양궁선수권대회 리커브 남자 단체전 4강에서 승리한 한국 선수들이 서로를 격려하고 있다. 왼쪽부터 이우석, 김우진, 김제덕. 연합뉴스

세계선수권대회 리커브 남자 단체전에서 남자 양궁이 결승에 올라 은메달을 확보했다. 여자 양궁 대표팀은 단체전 준결승에서 탈락해 결승 진출에 실패했다.

남자 대표팀은 결승에 진출했다. 김우진(청주시청), 김제덕(예천군청), 이우석(코오롱)의 남자 대표팀은 준결승에서 일본을 슛오프까지 거쳐 5-4(57-56 55-58 54-58 57-54<30-28>)로 제압했다. 결승에서는 세계랭킹 1위 브레이디 엘리슨이 있는 미국을 상대한다.

김우진은 랭킹 2위지만, 2024 파리올림픽 개인전 결승에서 엘리슨을 꺾고 사상 첫 올림픽 남자 3관왕에 오른 바 있다. 한국 대표팀은 홈 관중의 응원을 등에 업고 오는 10일 광주 5·18민주광장 특설경기장에서 금메달에 도전한다.

안산(광주은행), 강채영(현대모비스), 임시현(한국체대)이 나선 여자 양궁 대표팀은 9일 광주 국제양궁장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 단체전 준결승에서 슛오프 접전 끝에 대만에 4-5(56-57 56-54 56-53 52-53<27-28>)로 졌다.

1999년 리옴 대회, 2023년 베를린 대회에 이은 세 번째 결승 진출 실패다.

여자 대표팀은 예선에서 2070점 세계신기록과 함께 1위를 기록했다. 16강에서 베트남을 6-2, 8강에서 이탈리아를 6-2로 격파하고 준결승에 진출했지만, 대만에 덜미를 잡혔다. 토너먼트는 세트제로 진행된다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



