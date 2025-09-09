영암군, 무화과 증정 기부 이벤트 3일 만에 성료

1억원 모금…추가 이벤트 진행

전남 영암군이 고향사랑기부제 답례품에 제철 무화과를 추가 증정하는 이벤트를 열어 단 3일 만에 성황리에 마쳤다.

군은 지난 1일부터 진행한 '영암사랑 기부했더니 무화과랑 한우가 와르르' 이벤트가 조기 마감됐다고 9일 밝혔다. 이 기간 10만원 이상 고향 사랑 기부를 한 전국 기부자 788명에게 답례품에 더해 무화과 1kg을 증정했으며, 준비한 예산이 모두 소진됐다.

이번 이벤트로 영암군은 총 799건, 1억원이 넘는 기부금을 모금해 눈길을 끌었다. 고향사랑기부금 누적 모금액도 7억원을 돌파해 지난해보다 3개월 앞당긴 성과를 거뒀다.

군은 제철 농산물 증정이라는 지역 특화 전략과 각 읍·면민의 날 행사에서 향우들의 고액 기부가 맞물리며 높은 성과를 냈다고 분석했다.

영암군은 기부자 성원에 보답하기 위해 '한우는 계속, 무화과는 추첨' 이벤트를 이달 30일까지 진행한다. 10만원 이상 기부자 중 한우 5개 답례품을 선택한 기부자에게는 증량 혜택을 유지하고, 추가로 무화과 1kg 500개를 추첨해 증정한다.

온라인 플랫폼 '고향사랑e음', '위기브', 은행 창구 기부자 중 200명, 새롭게 참여한 '웰로' 플랫폼 기부자 중 300명을 대상으로 한다.

이영주 영암군 홍보전략실장은 "짧은 기간에도 출향인 등 전국 각지의 기부자들이 큰 관심을 보여 이벤트가 성황리에 마무리됐다"며 "추가로 진행되는 이벤트에도 많은 관심과 성원을 바란다"고 전했다.





