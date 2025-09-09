본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

서울경찰청 근접 분사기에서 최루가스 누출…시민 피해

권현지기자

입력2025.09.09 17:33

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울경찰청 장비 창고에서 반출되던 근접 분사기에서 최루가스가 누출돼 시민이 피해를 보는 사고가 발생했다.


9일 경찰에 따르면 이날 오전 11시 10분께 서울 중구 신당동 서울경찰청 기동본부 창고에서 폐기 업체 차량으로 옮겨지던 근접 분사기에 담긴 최루가스가 일부 누출됐다. 당시 길을 지나던 30대 여성이 "차가 지나간 후에 눈이 따가워 눈을 뜰 수 없다"며 경찰과 소방 당국에 신고했다. 이 여성은 현장에 출동한 구급대의 응급조치를 받았다.


서울청 관계자는 1990년대에 사용하던 최루 장비를 최근 폐기하는 절차를 밟고 있으며, 이날 폐기 업체를 통해 근접 분사기 600개를 차량으로 옮기던 중 근접 분사기 1개에서 최루가스가 누출됐다고 설명했다. 이 관계자는 "피해를 본 시민에게 연락해 사정을 설명하고 사과드렸다"고 말했다.

서울경찰청 근접 분사기에서 최루가스 누출…시민 피해
AD
원본보기 아이콘




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸' 거친 입 "우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

하루도 못버틴 '협치'

짝퉁 판명난 400만원 짜리 마세라티…환불 거부 中 업체, 취재가 시작되자

LG엔솔·SK온, 미국 내 인력 재조정…공장 준공 차질 최소화 총력

'가수 박진영' 대통령 직속 대중문화교류위 위원장으로 내정

새로운 이슈 보기