서울경찰청 근접 분사기에서 최루가스 누출…시민 피해

서울경찰청 장비 창고에서 반출되던 근접 분사기에서 최루가스가 누출돼 시민이 피해를 보는 사고가 발생했다.

9일 경찰에 따르면 이날 오전 11시 10분께 서울 중구 신당동 서울경찰청 기동본부 창고에서 폐기 업체 차량으로 옮겨지던 근접 분사기에 담긴 최루가스가 일부 누출됐다. 당시 길을 지나던 30대 여성이 "차가 지나간 후에 눈이 따가워 눈을 뜰 수 없다"며 경찰과 소방 당국에 신고했다. 이 여성은 현장에 출동한 구급대의 응급조치를 받았다.

서울청 관계자는 1990년대에 사용하던 최루 장비를 최근 폐기하는 절차를 밟고 있으며, 이날 폐기 업체를 통해 근접 분사기 600개를 차량으로 옮기던 중 근접 분사기 1개에서 최루가스가 누출됐다고 설명했다. 이 관계자는 "피해를 본 시민에게 연락해 사정을 설명하고 사과드렸다"고 말했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>