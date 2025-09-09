목포시, 2025년도 시민의 상 수상자 확정

경제부문 정현택 목포상공회의소 회장 선정

전남 목포시가 '2025년도 시민의 상' 수상자를 최종 확정했다고 9일 밝혔다.

시는 지난달 5일부터 9월 1일까지 후보자를 공개 모집하고, 지난 8일 열린 시민의 상 심사위원회 심의를 통해 수상자를 결정했다.

올해는 경제 부문에서 정현택 목포상공회의소 회장이 선정됐다. 정 회장은 30여년간 상공회의소 활동에 헌신해왔으며, 2024년 제25대 회장 취임 후 ▲국립목포대 의과대학 유치 ▲삽진항 국가어항 지정 ▲목포신항 인근 산업단지 조성 ▲대양산단 전력망 확충 등 지역 현안을 주도적으로 이끌며 지역 성장 기반을 마련했다.

또한 지자체와 유관기관, 기업 간 협력 체계를 강화하고 기관장 간담회를 통해 기업 애로사항을 청취·건의하며 지역 기업 경쟁력 제고에도 앞장섰다. 김 가공·수출 분야를 선도하는 대창식품 회장으로서 목포수협과 함께 김 1차 가공공장 건립을 추진해 어민 소득 증대와 수산업 경쟁력 강화에도 기여했다.

아울러 전남사회복지공동모금회, 목포복지재단, 장학재단 등 여러 기관에 꾸준히 기부하며 교육·복지 분야 발전을 지원했고, 목포시 축제추진위원장으로서 시민 참여형 축제를 이끌어 관광 활성화와 공동체 화합에도 힘써왔다.

정 회장은 이러한 공로로 '2025년 목포시 시민의 상' 수상자로 선정됐으며, 시상식은 내달 1일 제63회 목포시민의 날 기념식에서 열린다.





