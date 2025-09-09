추석맞이 '신안1004몰' 특별 기획전

농수특산품 최대 30% 할인

소비자·지역 상생 도모

신안 1004몰 특별 기획전을 통해 농수산물 최대 30%를 진행한다. 신안군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 신안군이 다가오는 추석을 맞아 온라인 쇼핑몰 '신안1004몰'에서 특별 기획전을 연다. 특별 기획전은 오는 17~30일 2주간 진행된다.

9일 군에 따르면 이번 행사는 지역 농어가와 소상공인이 정성껏 생산한 농수특산품을 합리적인 가격에 제공해 소비자에게는 알뜰한 명절 준비 기회를, 지역 생산자에게는 판로 확대와 경제 활성화의 장을 제공한다.

행사 기간동안 신안1004몰 입점 품목에 대해 다양한 할인과 혜택이 제공된다. 상품별로 최대 30%에서 10%까지 할인 쿠폰을 적용받을 수 있으며, 이를 통해 최대 3만원에서 1만원까지 할인 혜택을 누릴 수 있다. 또 10만원 이상 구매 고객에게는 1만원 적립금이 제공되는데, 선착순 20명 한정으로 조기 마감될 수 있다.

군 관계자는 "이번 기획전은 단순한 할인 행사가 아니라 소비자들이 고품질 특산품을 합리적 가격에 구매하는 동시에 지역 농어가와 소상공인에게 실질적 도움을 주는 상생의 자리다"며 "앞으로도 신안1004몰을 통해 청정 신안의 맛과 가치를 전국에 알리고 지역경제에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.

군은 이번 행사를 통해 추석 명절 소비심리를 촉진하고, 지역 생산자와 소비자가 함께 윈-윈(win-win)하는 상생 모델을 구축하는 성과를 기대하고 있다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>