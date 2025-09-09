여야 원내대표 만나 3대 특검법 의견 교환…10일 재논의

李-여야 당대표 오찬 이후 원내대표도 협치

3대특검법·정부조직법…"충분히 논점 짚어"

여야 원내대표가 9일 만나 3대(내란·김건희·채해병) 특검법 개정안에 대해 논의했다. 전날 이재명 대통령과 여야 당대표의 오찬 회동에서 협치가 강조된 만큼 원내지도부 차원에서도 소통하는 모습을 보였다.

이날 여의도 국회 본청 운영위원장실에서 김병기 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표는 3대 특검법 개정안 등 현안에 대한 의견을 교환했다. 문진석 민주당 원내운영수석부대표와 운영위원회 소속 박수민 국민의힘 의원도 함께했다.

3대 특검법 관련 어떤 내용이 얘기됐는지 구체적인 언급은 없었지만, 특검 연장 기간 등 쟁점이 전반으로 논의된 것으로 보인다. 여야 원내지도부 회동 이후 박 의원은 기자들과 만나 "3대 특검법 개정안이 현안이라 내용이 많았다"며 "충분히 논점을 짚었다"고 했다.

다만 민주당이 설정한 3대 특검법 11일 국회 본회의 처리 계획은 그대로 진행될 예정이다. 문 수석은 '3대 특검법 처리 일자가 밀릴 수도 있냐'는 질문에 "시간이 밀릴 순 없다"며 "내일 다시 (논의를 위해) 만나기로 약속했다"고 했다.

정부조직법 개정안 관련 논의도 나눴다. 박 의원은 "정부·여당에서 정부조직법을 급격히 추진하고 있는데 금융감독위원회 설치와 관련해 국회 정무위원회의 검토가 필요하다는 부분에 대해 (민주당에서) 선제적으로 제안해줬다"며 "이를 숙지하고 충분히 보완하기로 했다"고 했다.

여당 주도로 추진되던 현안들에 대해 야당 원내대표의 의견을 듣게 된 데는 전날 있었던 이 대통령과 여야 당대표의 오찬 회동이 영향을 미친 것으로 해석된다. 문 수석은 "전날 오찬 회동에서 대통령의 취지는 서로 양보하면서 협치하는 모습을 보였으면 한다는 것"이라며 "우리(여당)는 정부 조직을 개편해 새로운 정부가 일할 수 있는 환경을 뒷받침해야 하기 때문에 전향적인 자세로 야당과 논의하고 있다"고 했다.

한편 권성동 국민의힘 의원의 체포동의안이 이날 본회의에 보고되면서 이르면 10일 표결도 가능해졌지만 그럴 가능성은 없어 보인다. 체포동의안이 국회 본회의에 보고되면 24시간~72시간 이내에 표결이 진행된다. 문 수석은 "(10일엔) 야당 원내대표의 대표연설도 있는데 체포동의안을 안건으로 올려서 표결하는 것은 약간 맞지 않는다"고 했다.

나경원 국민의힘 의원의 법사위 야당 간사 선출 건 논의 여부에 대해선 문 수석은 "정부조직법을 얘기하는데 너무 작은 의제"라며 선을 그었다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



