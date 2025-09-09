SBI저축銀, 피싱 사기탐지 솔루션도입…"금융권 최초"

통화 상태 감지, 원격 제어 앱 실행 여부 확인
SBI저축은행은 자사 모바일뱅킹 플랫폼 사이다뱅크에 금융권 최초로 피싱 탐지 솔루션 '페이크파인더 iOS'를 도입했다고 9일 밝혔다.
SBI저축은행 iOS 피싱 사기탐지 솔루션. SBI저축은행
사이다뱅크는 안드로이드뿐 아니라 iOS에서도 피싱 사기를 실시간으로 탐지하고 차단할 수 있게 됐다. 이를 통해 고객은 스마트폰 운영 체제와 관계없이 더욱 안전하게 금융서비스를 이용할 수 있다.
페이크파인더는 전 세계에 유통되는 애플리케이션 정보를 화이트리스트(White List) 방식으로 구분해 악성 앱 여부를 판단하는 솔루션이다. 블랙리스트 방식과 다르게, 신뢰할 수 있는 앱을 기준으로 검증하기 때문에 더욱 정교하고 안정적인 보안 환경을 제공할 수 있다.
이번에 도입한 페이크파인더 iOS에는 아이폰 사용자 환경에 특화된 기능을 대거 탑재했다. 대표적으로 금융 거래 중 통화 상태를 감지해 알려주고, 원격제어 앱 실행 여부, VPN 구동 여부를 확인해 아이폰 대상 피싱 및 원격 범죄를 사전 차단한다.
SBI저축은행 관계자는 "최근 개인정보 유출 및 금융 사건·사고가 잇따르는 가운데 SBI저축은행은 금융소비자의 소중한 자산을 지키기 위해 최신 보안 솔루션 도입에 지속적으로 힘쓰고 있다"며 "앞으로도 금융소비자보호를 최우선 과제로 삼고, 고객들이 안전하게 금융 생활을 영위할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>