SBI저축銀, 피싱 사기탐지 솔루션도입…"금융권 최초"

통화 상태 감지, 원격 제어 앱 실행 여부 확인

SBI저축은행은 자사 모바일뱅킹 플랫폼 사이다뱅크에 금융권 최초로 피싱 탐지 솔루션 '페이크파인더 iOS'를 도입했다고 9일 밝혔다.

SBI저축은행 iOS 피싱 사기탐지 솔루션. SBI저축은행 AD 원본보기 아이콘

사이다뱅크는 안드로이드뿐 아니라 iOS에서도 피싱 사기를 실시간으로 탐지하고 차단할 수 있게 됐다. 이를 통해 고객은 스마트폰 운영 체제와 관계없이 더욱 안전하게 금융서비스를 이용할 수 있다.

페이크파인더는 전 세계에 유통되는 애플리케이션 정보를 화이트리스트(White List) 방식으로 구분해 악성 앱 여부를 판단하는 솔루션이다. 블랙리스트 방식과 다르게, 신뢰할 수 있는 앱을 기준으로 검증하기 때문에 더욱 정교하고 안정적인 보안 환경을 제공할 수 있다.

이번에 도입한 페이크파인더 iOS에는 아이폰 사용자 환경에 특화된 기능을 대거 탑재했다. 대표적으로 금융 거래 중 통화 상태를 감지해 알려주고, 원격제어 앱 실행 여부, VPN 구동 여부를 확인해 아이폰 대상 피싱 및 원격 범죄를 사전 차단한다.

SBI저축은행 관계자는 "최근 개인정보 유출 및 금융 사건·사고가 잇따르는 가운데 SBI저축은행은 금융소비자의 소중한 자산을 지키기 위해 최신 보안 솔루션 도입에 지속적으로 힘쓰고 있다"며 "앞으로도 금융소비자보호를 최우선 과제로 삼고, 고객들이 안전하게 금융 생활을 영위할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



