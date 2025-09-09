본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

대구지방보훈청, 중구 ‘후이비인후과’ 보훈위탁병원 신규 지정

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.09 16:38

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

9월 16일부터 국가유공자 등 보훈의료대상자 진료 개시… 지역 밀착형 의료 서비스 강화

대구지방보훈청은 대구 중구 소재 후이비인후과를 보훈위탁병원으로 신규 지정하고, 오는 16일부터 보훈의료대상자를 대상으로 위탁진료를 시작한다고 9일 전했다.

대구지방보훈청이 신규 지정한 '후이비인후과' 내부.

대구지방보훈청이 신규 지정한 '후이비인후과' 내부.

AD
원본보기 아이콘

보훈위탁병원 제도는 국가유공자와 보훈대상자가 기존 보훈병원까지 직접 가지 않고, 가까운 위탁지정병원에서 편리하게 진료를 받을 수 있도록 마련된 제도다.


현재 대구·경북에는 시·군·구별로 1개 이상, 총 113곳의 위탁병원이 지정돼 있다.

이번 지정으로 호흡기와 이비인후과 질환을 가진 보훈대상자들이 중구 지역에서 보다 편리하게 의료서비스를 이용할 수 있게 됐다.


대구지방보훈청 김종술 청장은 "중구 지역에 보훈위탁병원이 추가 지정됨에 따라 국가유공자와 보훈가족이 가까운 곳에서 안정적으로 진료받을 수 있게 됐다"며 "지역 의료기관과 협력을 확대해 보훈가족 건강과 의료복지 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸' 거친 입 "우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

하루도 못버틴 '협치'

짝퉁 판명난 400만원 짜리 마세라티…환불 거부 中 업체, 취재가 시작되자

LG엔솔·SK온, 미국 내 인력 재조정…공장 준공 차질 최소화 총력

인수자 못 찾은 위메프, 회생절차 폐지…파산 수순

새로운 이슈 보기