금융CEO 만난 이찬진 "소비자보호 강화가 가장 시급"(종합)

이찬진 금융감독원장은 9일 오후 서울 여의도 금감원에서 국내 주요 금융회사 최고경영진과 '금융소비자보호 거버넌스 관련 전금융권 간담회'를 개최했다.

이찬진 금융감독원장이 금융권 최고경영자들을 만나 금융소비자보호 강화가 금융권의 가장 시급한 과제라고 재차 강조했다.

이 원장은 9일 오후 서울 여의도 금감원에서 국내 주요 금융회사 최고경영진과 '금융소비자보호 거버넌스 관련 전금융권 간담회'를 개최하고 "새 정부는 금융소비자보호를 핵심과제로 추진하고 있다"며 "금감원도 업무철학과 방식을 소비자보호 중심으로 근본적으로 바꿔 나가고 있다"고 밝혔다.

이날 회의에는 5대 시중은행 은행장을 포함해 보험사와 증권사 등 19개 주요 금융회사 대표가 참석했다. 금감원장이 취임 직후 금융소비자보호를 주제로 전 업권 대상 간담회를 개최한 것은 이번이 최초라고 금감원은 설명했다.

이 원장은 "홍콩 ELS(주가연계증권) 사태에서 드러났듯이 일부 현장에는 단기성과 중심의 불건전한 경영 관행, 미흡한 내부통제 등이 여전하다"며 "이런 고질적인 문제점으로 인해 소비자 피해가 반복되는 등 소비자중심의 실질적인 운영은 미흡한 것으로 평가돼 개선이 필요하다"고 주장했다.

이어 "금융소비자보호 거버넌스를 획기적으로 강화해 소비자보호 중심의 경영문화를 확립해 나가야 한다"며 "사후적 대응보다는 사고를 미연에 방지하는 사전 예방시스템 구축이 필수적이며, 그 핵심이 바로 소비자보호 거버넌스"라고 설명했다. 그는 "소비자보호 거버넌스가 획기적으로 강화된다면 리스크가 감소하고, 신뢰도가 제고됨에 따라 금융회사의 안정적 성장과 이익을 가져다줄 것"이라고 덧붙였다.

금융소비자보호 거버넌스 모범관행도 공개

이 원장은 소비자보호 거버넌스 모범관행(Best practice)의 충실한 이행과 최고 경영진의 적극적인 역할도 당부했다. 금감원은 이날 실질적인 소비자보호 내부통제위원회 운영과 CCO(소비자보호 담당 임원) 및 소비자보호부서의 독립성과 전문성 확보, 소비자보호 중심의 성과보상체계(KPI) 설계와 평가, 소비자보호를 위한 지주회사의 역할 등의 모범관행을 금융사에 요구했다.

모범관행에 따르면 소비자보호 내부통제위원회는 대표이사 주재 대면 회의 형식으로 최소 반기별 1회 이상 개최돼야 한다. 소비자보호부서가 위원회 의결사항 후속 조치 이행 상황을 전산 시스템을 통해 관리해야 한다. CCO 임기는 2년 이상 보장하도록 했으며, 공정한 업무수행을 위해 이해상충적 직무 겸직은 금지된다.

또한 KPI 설계 시 단기 영업 실적보다 소비자보호 관련 지표를 우선 반영하도록 했다. 민원발생 등 소비자보호지표 및 불완전판매 페널티를 반영하도록 했고, 소비자보호 지표의 변별도를 높여야 한다는 내용도 담겼다.

이 원장은 "금융회사들은 최고 경영진의 낮은 관심, 이익 중심의 경영 등으로 소비자보호 내부통제를 실질적인 구현하는 노력은 기대에 미치지 못했다"며 "모범관행을 통해 소비자보호 중심의 조직문화가 뿌리내릴 수 있도록 최고 경영진과 이사회가 적극적으로 나서달라"고 말했다.

그는 또한 금융회사가 국민들의 민원 및 분쟁과 관련해 소비자들이 신속하고 공정하게 보호받을 수 있도록 힘써 달라고 요청했다. "그간 금융회사들의 영업경쟁 등으로 금감원에 제기되는 민원·분쟁은 매년 증가하는 추세"라며 "늘어나는 민원 처리를 위해 금감원은 각종 대책을 마련하여 많은 역량을 투입하고 있으나, 감독당국 노력만으로는 한계가 있다"며 예방에 힘써달라고 했다.

이어 "국민의 삶을 위협하는 보이스피싱 등 민생 금융범죄 대응 역량을 강화해야 한다"며 "이상거래 탐지시스템 고도화, 보이스피싱 문진 강화 등 민생범죄를 신속히 포착, 차단할 수 있는 사전 예방 체계를 철저하게 구축해달라"고 당부했다.

한편 이날 간담회가 끝난 뒤 김미영 금감원 금융소비자보호처장은 기자들과 만나 "오늘 간담회는 금융소보자보호와 관련해 우리가 모범관행과 취지를 설명하고 우수 사례를 공유하는 등 서로 의견을 나누는 자리였다"며 "소비자보호 거버넌스는 금융사 최고경영자의 관심과 의지가 중요하다는데 공감대를 형성했다"고 설명했다.





