대통령실

李대통령, '권성동 의혹' 토목사업 "즉시 지원 중지" 지시

임철영기자

입력2025.09.09 16:27

권성동 의원 의혹 보도 거론하며 "EDCF 사업비 지원 전이라 다행"

이재명 대통령이 권성동 국민의힘 의원의 개입 의혹이 제기된 필리핀 토목사업 차관 지원사업을 즉시 중지하라고 지시했다.

9일 이 대통령은 페이스북에 해당 의혹을 제기한 기사를 링크하고 이런 메시지를 남겼다. 이 대통령은 "해당 사업에 대해 즉시 절차를 중지할 것을 명령했다"면서 "다행스러운 점은 사업이 아직 착수되지 않은 단계여서 대외경제협력기금(EDCF) 지원 등 사업비가 지출되지 않았다는 점"이라고 언급했다.


전날 한 매체는 지난해 2월 기획재정부가 부정부패가 우려되는 부실 사업으로 판단해 EDCF 차관 지원을 거부했던 7000억원 규모 필리핀 토목 사업이 최상목 기획재정부 장관과 권 의원의 압력에 의해 재개됐다는 내용의 보도를 했다. 이에 이 대통령은 "자그마치 7000억원 규모 혈세를 불필요하게 낭비하지 않고, 부실과 부패로 이어질 수 있는 위험을 사전에 차단했다는 점에서 의미가 있다"고 평가했다.

그러면서 "언론은 권력의 감시자이자 사회의 부패를 막는 소금 같은 존재로, 공정한 세상을 이루는 데 핵심적 역할을 한다"면서 "이번 탐사보도를 통해 진실을 널리 알리며 국민의 알 권리를 보장해 주신 언로의 용기와 노력에 감사를 전한다"고 부연했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
