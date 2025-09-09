"오물 섞인 흙탕물 헤집고 들어가"…폭우 속 할머니 구조한 경찰

"국민을 위한 경찰관 같았다" 감동
지난달 광주 신안동 침수 현장서 구조
광주경찰이 지난달 광주 북구 신안동 폭우 피해 현장에서 고립된 할머니를 구출하고 있다. 경찰청 유튜브
지난 기록적인 폭우로 큰 침수 피해를 보았던 광주 북구 신안동에서 경찰들이 위험에 빠진 시민들을 구한 사연이 뒤늦게 알려졌다. 당시 도로 통제를 위해 근무 중이던 교통경찰들이 건물 내 고립 중이던 어르신들을 발견했고, 흙탕물과 오물이 뒤섞인 상황에서도 묵묵하게 구출한 후 개인 차량으로 시민들을 대피시켰다.
9일 경찰청 유튜브 채널에는 한 시민의 진심이 담긴 제보 영상이 게재됐다. 영상에서 제보자는 안 보이는 곳에서 희생하는 경찰관들의 노고를 알리고 싶었다며 제보 배경을 전했다.
제보자는 2주 전에도 폭우로 피해를 보았던 한 할머니 집을 걱정스럽게 보고 있었다. 지속되는 비에 물은 계속 차올랐고, 구조를 위해 결국 현장으로 내려갔다.
광주경찰이 지난달 광주 북구 신안동 폭우 피해 현장에서 고립된 할머니를 구출한 후 손을 잡고 대피시키고 있다. 경찰청 유튜브원본보기 아이콘
그러나 현장에는 교통경찰관 2명이 있었다. 이들은 흙탕물 속을 파헤치고 들어가서 창문 쪽에 있는 어르신들을 확인했고, 구조 후 할머니의 손을 잡고 경찰관 개인 차량으로 보이는 검은색 SUV에 어르신들을 대피시켰다.
광주경찰이 지난달 광주 북구 신안동 폭우 피해 현장에서 고립된 할머니를 구출한 후 자신의 차량으로 대피시키고 있다. 경찰청 유튜브원본보기 아이콘
제보자는 "안 보이는 현장에서 열심히 하는 경찰관들이 있다는 것을 알려주고 싶었다"라며 "정말 멋진 경찰관들이다. 서장님한테 직원들 꼭 밥 사주라고 전해달라"고 전했다.
