동신대, 중소기업 실무인재 양성 과정 개최

동신대학교 대학일자리플러스센터가 지역 청년들의 실무 역량 강화를 위해 '중소기업 실무인재 양성과정 5기'를 개최했다. 동신대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

동신대학교 대학일자리플러스센터는 지역 청년들의 실무 역량 강화를 위해 '중소기업 실무인재 양성과정 5기'를 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 거점형 특화 프로그램은 동일미래과학고등학교 3학년 재학생 68명을 대상으로 진행됐으며, 지역 청년들의 실무 역량 제고와 취업 역량 강화를 위해 마련됐다.

교육과정은 직무교육, 면접캠프, 취업 연계, 사후관리로 이어지는 단계별 원스톱 취업 지원 서비스로 구성됐다. 학생들은 청년고용정책 설명회를 통해 취업 정보를 폭넓게 습득하고, E-test 워드 자격교육 과정을 통해 실무 능력을 강화했다. 특히, 면접캠프에서는 특강, 개별 컨설팅, 모의 면접 등 실전 대비 프로그램이 맞춤형으로 제공돼 높은 만족도를 얻었다.

대학일자리플러스센터는 프로그램 종료 이후에도 사후 간담회와 진로·취업 상담을 이어가며 학생들의 지속적인 성장을 지원할 계획이다.

안민주 대학일자리플러스센터장은 "이번 과정을 통해 학생들이 중소기업 취업에 필요한 실무 역량을 기르고 자신감을 높이는 계기가 됐길 바란다"면서 "앞으로도 지역 산업 발전과 청년 취업률 제고를 위해 맞춤형 교육을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



