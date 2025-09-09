순천시, 비브리오패혈증 예방수칙 준수 당부

비브리오패혈증 예방수칙 포스터. 순천시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 순천시가 늦여름 폭염으로 해안가 일대에서 비브리오패혈증 균이 지속적으로 검출됨에 따라 비브리오패혈증 예방을 위한 위생 수칙 준수를 당부하고 나섰다.

비브리오패혈증 균은 바닷물·갯벌·어패류 등 연안 해양환경에서 주로 서식하며, 해수 온도가 18도 이상일 때 증식한다. 통상 5~6월께 발생하기 시작해 8~9월 가장 많이 발생하지만, 올해는 폭염이 이어지면서 각별한 주의가 필요하다.

비브리오패혈증은 오염된 어패류를 날로 먹거나 덜 익혀 먹을 경우 또는 상처가 난 피부가 오염된 바닷물에 접촉할 때 감염될 수 있다. 감염 시 구토나 복통·설사 등 증상이 나타나며, 만성 간질환 등 기저질환 환자의 경우 패혈성 쇼크로 사망할 수 있어 특히 조심해야 한다.

시 관계자는 9일 "비브리오패혈증은 치명률이 50%에 달할 정도로 위험한 만큼 예방수칙을 반드시 준수해야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>