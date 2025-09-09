코스피 연고점 경신…대주주 완화 기대감에 외인·기관 '사자'

9일 국내 증시가 양도세 대주주 기준 완화에 힘입어 일제히 상승 마감했다. 코스피는 3260선에 안착하며 연중 최고가(3288.26)에 바짝 다가섰다.

이날 코스피는 전일 대비 40.46포인트(1.26%) 오른 3260.05에 거래를 마치며 지난 7월 30일 기록한 종가 기준 연고점(3254.47)을 경신했다. 장중 연고점은 이튿날인 7월 31일에 찍은 3288.26이다.

앞서 지수는 전장보다 11.72포인트(0.36%) 오른 3231.31로 출발한 이후 상승세가 다소 둔화하는 모습을 보였으나, 미국 기준금리 인하와 세제 개편안 수정 등에 대한 기대감으로 매수심리가 살아나면서 오름폭을 키웠다.

개인이 1조369억원어치를 팔아치울 동안 외국인과 기관이 각각 6600억원, 3045억원을 순매수하며 지수를 견인했다. 코스피200 선물 시장에선 개인과 외국인이 각각 1690억원, 5527억원을 순매수했고 기관이 6729억원을 내다 팔았다.

시가총액 상위권은 대부분 강세로 마감했다. SK하이닉스(3.97%), KB금융(3%), 두산에너빌리티(2.13%), 삼성전자(2%), LG에너지솔루션(1.02%)이 오른 반면 한화에어로스페이스(-0.63%), HD현대중공업(-1.37%)은 내렸다.

같은 날 코스닥은 6.22포인트(0.76%) 오른 824.82에 장을 마쳤다. 앞서 2.15포인트(0.26%) 오른 820.75에 시작한 지수는 장중 하락세로 전환하기도 했으나 외국인과 기관의 매수세가 확대되며 강보합으로 마무리했다. 개인이 311억원을 순매도한 반면 외국인과 기관은 각각 236억원, 100억원을 사들였다.

코스닥 시총 상위권은 다소 혼조세로 끝났다. 에이비엘바이오(2.69%), 펩트론(2.07%), 삼천당제약(1.51%), 에코프로비엠(1.29%)이 상승한 반면 HLB(-1.94%), 파마리서치(-0.44%), 알테오젠(-0.31%), 리가켐바이오(-0.13%)는 하락했다.

업종별로는 증권이 5.67% 뛰며 두드러진 상승세를 보였고 생명보험(+4.42%), 반도체 장비(+2.65%), 복합기업(+2.50%), 건축제품(+2.44%), 출판(+2.41%)이 뒤를 이었다. 반면 통신서비스(-2.41%), 조선(-1.53%), 가정용 기기 용품(-1.48%), 방송엔터테인먼트(-0.85%)는 조정을 받았다.

김지원 KB증권 연구원은 "코스피가 7월 이후 박스권 횡보 중인 가운데 미 물가 지표 및 국내 정책 행보가 변수로 작용할 것"이라며 "다음 주 FOMC에서 연방준비제도(Fed)의 통화정책 기조가 확인될 때까지는 관망세가 유지될 전망"이라고 분석했다.

이재원 신한투자증권 연구원은 "아직 11일 발표될 8월 미 소비자물가가 남았으나, 변수가 아닌 상수가 된 금리 인하와 정책 되돌림 기대감에 지주, 증권 등 쉬어갔던 정책주 반등이 재개 중"이라며 "9월 정책 되돌림 기대감이 지속되면서 지수 상승 동력으로 작용할 전망"이라고 설명했다.





