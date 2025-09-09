고흥군, '크랭크 인 고흥' 주민 제작 영화 선보인다

오는 13일 작은영화관서 시사회

전남 고흥군(군수 공영민)이 주최하고 고흥문화도시센터(센터장 서성훈)가 주관하는 참여형 문화사업 '크랭크 인 고흥'이 마무리 단계에 접어들면서 완성된 주민 제작 단편영화를 지역민들에게 선보인다.

'크랭크 인 고흥'은 지역 주민들이 시나리오, 연기, 촬영, 편집 등 제작 전 과정을 직접 체험한 참여형 문화 프로젝트다.

이 프로젝트는 지난 6월 23일부터 9월 8일까지 매주 월요일 총 12회에 걸쳐 진행됐으며, 배우 이형철의 연기 특강을 포함한 실습 중심 구성으로 참여자 20명이 팀을 이뤄 '못 갈 데가 없제' 등 단편영화 2편을 완성했다.

완성된 단편영화는 오는 13일 오전 10시 40분 고흥작은영화관에서 지역민 앞에 공개될 예정이며, 선착순 무료 관람이 가능하다.

이번 프로젝트는 지역 주민들이 문화 콘텐츠 창작의 주체로 직접 나서면서 자신의 이야기를 스크린에 담아 지역 문화 역량을 확장한 의미 있는 사례다. 향후 고흥군의 다양한 문화 활성화 사업에도 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

한편, 최근에 이번 프로젝트는 전남도가 주관하는 '찾아가는 영화관' 사업에 선정되면서 추가 상영 기회를 얻게 됐다. 이 사업은 문화취약지역에서도 주민들이 영화를 접할 수 있도록 지원하는 이동형 문화 프로그램으로, '크랭크 인 고흥' 단편영화를 대서면 석장마을로 찾아가 다시 상영할 예정이다.





