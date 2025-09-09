함평군, 군장애인체육회 출범…"지역사회 통합"

함평군은 지난 8일 군청 소회의실에서 '함평군장애인체육회 창립총회·이사회'를 개최했다. 함평군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 함평군은 함평군장애인체육회 출범을 공식화하며 장애인 체육 발전과 지역사회 통합을 이끌 새로운 전기를 마련했다고 9일 밝혔다.

지난 8일 함평군청 소회의실에서 개최한 '함평군장애인체육회 창립총회·이사회'에는 당연직 회장인 이상익 함평군수를 비롯해 임원 16명, 이남오 함평군의회의장, 전남도장애인체육회, 전남도 관계자 등이 참여했다. 이번 총회는 체육회 설립을 공식적으로 알리고 향후 운영의 기반을 다졌다.

회의는 추진 경과 보고를 시작으로 임원 위촉장 수여, 안건 심의 및 의결 순으로 진행됐다. 이날 심의된 주요 안건은 ▲상임부회장 및 사무국장 선임 ▲규약 제정 ▲사무국 운영 규정 제정 ▲2026년 예산안 등으로, 모두 이사회 의결을 통해 가결됐다.

함평군장애인체육회는 장애인 체육 발전과 건강한 여가 문화 조성을 목표로 한다. 생활체육 프로그램과 정기 대회 개최 등 장애인과 비장애인이 함께 어울릴 수 있는 체육 환경을 만들어 지역사회 통합을 이끄는 중추적 역할을 할 것으로 기대된다.

이상익 군수는 "지역 장애인들이 마음 편히 생활체육을 즐기고 건강을 되찾을 수 있는 기반이 될 것이다"며 "군에서도 장애인 체육 활성화를 위해 아낌없는 지원을 하겠다"고 밝혔다.





