광주시, 추석 대비 도로 환경 정비 나선다

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.09 15:57

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 2일까지 14개 노선 91.7㎞
도로포장·차선도색·안전시설 점검

도로포장 자료사진. 광주시 제공

광주시는 다가오는 추석 명절을 대비해 오는 10월 2일까지 귀성·귀경 차량이 집중되는 종합버스터미널, 광주송정역, 광주공항 주변 도로 14개 노선 91.74㎞에 대해 '안전 시설물 점검 및 환경정비'를 집중 실시한다고 9일 밝혔다.


이번 점검에서는 노면요철, 차선, 표지판, 잡목 등을 사전에 정비한다. 추석 연휴 기간에도 24시간 비상근무 체계를 운영해 도로 파손이나 낙하물 발생에 신속히 대응한다.

시는 올 상반기에만 총 87억원을 투입해 ▲하남진곡산단로 등 16개 노선 24만㎡ 도로포장 ▲하남대로 등 20곳 43.9㎞ 차선도색 ▲도로표지와 도로안전 시설물 155개소 정비를 완료했다.


특히 올 상반기부터 7~8월 집중호우까지 ▲포트홀 2만4,834건 ▲싱크홀 9건 ▲도로비탈면 유실 14건 등에 대한 긴급 복구를 완료해 시민 불편과 2차 안전사고를 최소화했다.


신재욱 종합건설본부장은 "추석 명절 기간 동안 시민들이 안심하고 도로를 이용할 수 있도록 빈틈없는 도로관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
