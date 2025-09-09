광주시, 추석 대비 도로 환경 정비 나선다

10월 2일까지 14개 노선 91.7㎞

도로포장·차선도색·안전시설 점검

도로포장 자료사진. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시는 다가오는 추석 명절을 대비해 오는 10월 2일까지 귀성·귀경 차량이 집중되는 종합버스터미널, 광주송정역, 광주공항 주변 도로 14개 노선 91.74㎞에 대해 '안전 시설물 점검 및 환경정비'를 집중 실시한다고 9일 밝혔다.

이번 점검에서는 노면요철, 차선, 표지판, 잡목 등을 사전에 정비한다. 추석 연휴 기간에도 24시간 비상근무 체계를 운영해 도로 파손이나 낙하물 발생에 신속히 대응한다.

시는 올 상반기에만 총 87억원을 투입해 ▲하남진곡산단로 등 16개 노선 24만㎡ 도로포장 ▲하남대로 등 20곳 43.9㎞ 차선도색 ▲도로표지와 도로안전 시설물 155개소 정비를 완료했다.

특히 올 상반기부터 7~8월 집중호우까지 ▲포트홀 2만4,834건 ▲싱크홀 9건 ▲도로비탈면 유실 14건 등에 대한 긴급 복구를 완료해 시민 불편과 2차 안전사고를 최소화했다.

신재욱 종합건설본부장은 "추석 명절 기간 동안 시민들이 안심하고 도로를 이용할 수 있도록 빈틈없는 도로관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>