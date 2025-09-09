국립부경대 창업동아리, ‘HERO 만들기 프로젝트’ 대상 수상

해조류 수산 부산물 활용 프리미엄 아쿠아펫 펫푸드 창업 아이디어로 최고 영예

국립부경대학교 창업동아리 연합팀 '느림(박상민·김도혁)'과 '마노아(김재현)'가 2025 로컬 국토대장정 HERO 만들기 프로젝트 경진대회에서 대상을 차지했다.

이 대회는 9월 5일 한국공학대학교에서 열려, 교육부 지원사업인 전국 창업교육 혁신 선도대학(SCOUT) 학생들이 지역 가치를 높일 수 있는 창업 아이디어를 겨루는 행사다.

참가팀들은 지난달부터 부트캠프, 현장 프로젝트, 밸류업 캠프 등 프로그램을 거쳐 최종 수상자가 가려졌다.

부경대 팀은 '해조류 수산 부산물을 활용한 프리미엄 아쿠아펫 펫푸드'를 창업 아이템으로 제시해 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다.

국내 시판 사료와 차별화된 배합비를 적용하고, 반수생 거북이와 관상어를 대상으로 종과 분류군별 식성과 영양상태에 맞춘 맞춤형 원료를 첨가했다.

이들은 올해 부산시와 부산창조경제혁신센터 주관 '지역문제해결 아이디어 공모전'에서도 최우수상을 받는 등 다수 창업 경진대회에서 아이디어 우수성을 인정받았다.

국립부경대는 동남권 창업교육 혁신 선도대학 사업단을 비롯한 창업 관련 부서를 통해 학생 창업교육과 다양한 지원 프로그램을 운영하며, 미래 창업 인재 양성에 힘쓰고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



