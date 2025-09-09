본문 바로가기
육군, 대위 총기 사망사고 경찰 이첩…"범죄혐의 있다 판단"

유제훈기자

입력2025.09.09 15:37

"총기-탄약 유출경위는 육군수사단서 지속수사"

육군이 경북 영천 소재 한 부대에서 발생한 대위 총기 사망사고를 경찰에 이첩했다.


육군은 공지를 통해 "사망자의 유서 형식 메모 및 유가족의 고소장 등을 고려, 사망의 원인이 되는 범죄 혐의가 있다고 판단하고 이날 경북경찰청으로 인지 통보했다"고 9일 밝혔다.

앞서 지난 2일 대구 수성못에서 육군 3사관학교 소속 대위가 총상을 입고 숨진 채 발견된 바 있다. 현장엔 K2소총과 유서가 남겨져 있었다. 소총은 해당 대위의 소총이 아닌 3사 생도의 소총인 것으로 전해졌다.


육군은 이와 관련 "육군수사단은 민간 수사기관의 수사에 대해 적극적으로 협조할 것"이라며 "총기 및 탄약 유출 경위에 대해서는 육군수사단에서 계속 수사할 예정"이라고 설명했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

