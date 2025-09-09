정준호 서울시의원 "마을버스 관리 부실…서울시 책임 강화해야"

재정지원 회계 투명성·감독 체계 마련 촉구

최근 마을버스 업계가 경영난을 호소하며 재정지원 확대를 요구하는 가운데 서울시의 관리 책임 부재 문제가 쟁점으로 떠오르고 있다.

서울시의회 정준호 의원(더불어민주당, 은평4)은 제332회 임시회 교통실 업무보고에서 “구청에 위임된 마을버스 관리업무에 대해 서울시 차원의 관리·감독이 부족하다”며 지원 사업의 실효성 저하를 지적했다.

정 의원은 “예산을 투입하면서도 지원 업체의 경영 건전성을 점검하지 않으면 재정지원이 본래 목적을 달성할 수 없다”며 “공공성 확보를 위해 책임 있는 감독체계를 확립해야 한다”고 강조했다.

지난해 서울시는 91개 마을버스 회사에 총 361억원을 지원했다. 그러나 10억원 이상 대여금을 보유한 10개 회사가 28억6800만원을, 일부 업체는 자산의 90% 이상을 대표이사·주주·친인척에게 대여금으로 처리한 정황까지 확인됐다.

정 의원은 ‘서울특별시 사무위임 조례’에 따라 마을버스 관리 권한이 자치구로 위임돼 있지만, 구청의 관리·감독이 부실하고 서울시도 위임사무에 대한 감독·통제가 미흡하다고 비판했다.

이어 “서울시는 ‘구청 소관’이라는 입장에서 벗어나 최종 책임을 지고 사무위임 체계가 제대로 작동하는지 철저히 감독해야 한다”고 강조하고, “마을버스 재정지원이 사적 이익이 아니라 시민의 교통복지 증진에 온전히 쓰이도록 회계 투명성과 제도 개선에 나설 것”을 촉구했다.





