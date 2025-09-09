광주시, '누수·싱크홀' 원인 노후상수도관 개선

국비 216억 등 719억 투입…104㎞ 정비

특·광역시 최초 정부 예산 지원 이끌어내

광주시는 노후 상수도 기반시설 개선을 위해 국비 등 총사업비 719억원을 투입, 대규모 정비사업에 나선다. 특히 특·광역시 최초로 환경부로부터 국비 216억원을 확보해 개선 사업에 속도를 낼 수 있게 됐다.

9일 시에 따르면 내년부터 오는 2031년까지 6년간 국비 216억원, 시비 503억원을 투입해 노후 상수도 정비사업을 본격 추진한다.

노후 상수도 정비사업은 상수도관 노후에 따른 누수와 이로 인한 싱크홀 등 안전사고를 예방하고 수돗물의 수질을 개선하는 사업이다. 그동안 정부는 예산 제약으로 광역도 단위 기초지자체 중심으로 상수도 정비사업을 지원했다.

광주시는 지난 2022~2023년 최악 가뭄 위기를 겪으며 누수가 심각한 노후상수도관 교체 사업 필요성을 인식했다. 하지만 열악한 지방재정으로는 사업비를 감당할 수 없어 중앙정부에 개선 사업에 대한 정책 건의와 설득에 나섰다. 강기정 시장은 지난 2023년 당시 "환경부 등에 광주의 상수도관 절반 이상이 20년 이상 경과한 노후관으로 특·광역시 지원이 필요하다"고 건의했다.

이 같은 광주시의 적극적인 정책 추진 의지와 정부와 소통 노력이 이번 국비 확보라는 결실을 가져온 것으로 분석된다. 시는 이번 국비 확보를 통해 시민에게 맑은 물을 안정적으로 공급할 수 있는 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

정비 대상은 전체 노후상수도관(배수관) 216㎞ 중 우선 104㎞ 구간이다. 시는 2026년 사업비 171억원(국비 51억원·시비 120억원)을 투입, 28㎞ 구간을 시작으로 연차별 계획을 수립해 체계적으로 교체 작업을 진행할 예정이다.

시는 이 사업을 통해 상수도관 노후화로 인한 누수 문제를 근본적으로 해결하고, 누수에 따른 싱크홀 등 안전사고를 사전에 차단할 수 있을 것으로 보고 있다. 또 수돗물 수질 개선을 통해 시민들에게 더욱 맑고 깨끗한 물을 안정적으로 공급할 수 있는 기반이 마련될 전망이다.

김일융 상수도사업본부장은 "그동안 광주시는 물 복지에 대한 중앙정부의 지원 필요성을 지속적으로 요구했다"며 "이번 국비 확보는 그 결실이며, 앞으로도 유수율 향상 및 맑은 물 공급에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





