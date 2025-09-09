나주시, 프리미엄 한우 브랜드 '나주들애찬한우' 선포

지역 축산인 숙원…한우 브랜드 공식 출범

전남 나주시가 지역 축산인의 숙원이었던 한우 자체 브랜드를 공식 선포하며 지역 축산업 경쟁력 강화와 농가 소득 증가의 새로운 전기를 마련했다.

나주시는 9일 나주축산농협 대회의실에서 프리미엄 한우 브랜드 '나주들애찬한우'의 출시를 기념하는 선포식을 성황리에 개최했다고 밝혔다.

그동안 나주 한우는 우수한 품질에도 불구하고 자체 브랜드가 없어 소비자 인지도와 시장 경쟁력 확보에 한계를 겪어왔다.

브랜드 부재는 제값을 받지 못하는 문제로 이어져 농가의 소득 증가에도 걸림돌이 돼 왔다.

이에 나주시와 나주축산농협은 지난해 7월부터 '나주 한우 브랜드 개발 용역'을 공동 추진해 왔으며 그 결과 '나주들애찬한우'라는 이름을 개발해 지난해 8월 특허청 상표 등록을 완료했다.

'들애찬한우'는 '들에 가득 찬 한우'라는 뜻으로 나주의 황금 들판과 한우가 조화를 이루는 풍요로운 나주의 이미지를 담았다.

윤병태 나주시장은 "나주 축산인들이 정성껏 키운 한우가 드디어 이름을 갖게 된 뜻깊은 날"이라며 "소비자가 신뢰하는 프리미엄 브랜드로 자리매김할 수 있도록 다양한 경쟁력 강화사업을 추진하겠다"고 말했다.

나상필 나주축산농협 조합장은 "축산인의 숙원이던 한우 브랜드가 탄생해 농가의 자부심을 높일 수 있게 됐다"며 "판로 개척을 확대해 '나주들애찬한우'가 나주를 넘어 세계인의 식탁에 오를 수 있도록 힘을 모으겠다"고 밝혔다.

이번 브랜드 선포는 단순한 상품 출시를 넘어 나주 한우의 정체성과 미래를 담은 선언으로 지역 축산업의 새로운 전환점이 될 것으로 기대된다.





