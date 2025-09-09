본문 바로가기
日 극우성향 다카이치, 자민당 총재 선거 출사표

김민영기자

입력2025.09.09 15:20

야스쿠니신사 참배
극우성향 행보
고이즈미 신지로와 유력주자

일본의 극우 성향 정치인 다카이치 사나에 전 경제안보담당상이 집권 자민당 총재 선거에 출마할 의향을 굳혔다고 현지 언론이 9일 보도했다.


아사히신문은 다카이치 전 담당상이 이시바 시게루 총리의 사임 의사 표명에 따라 열리는 총재 선거에 입후보할 뜻을 이미 주변 의원들에게 전했다고 보도했다. 산케이신문 역시 그가 출마 결심을 굳히고 이번 주 안에 공식적으로 입장을 밝힐 계획이라고 전했다.

다카이치 전 담당상은 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사를 꾸준히 참배하는 등 극우 성향 행보로 잘 알려져 있다.


이번 총재 선거에서는 고이즈미 신지로 농림수산상과 함께 유력 주자로 거론된다. 지난해 총재 선거에서는 1차 투표에서 1위를 차지했지만 결선 투표에서 이시바 총리에게 밀려 고배를 마신 바 있다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
