▶김홍월씨 별세. 이명원·이서원·이기원·이명자·이명숙(법무법인 나우리 대표변호사, 전 한국여성변호사회장)씨 모친상. 권귀숙·한지숙·유소영씨 시모상. 우희대씨 장모상. 발인 11일. 서울성모장례식장 12호실. 장지 서울추모공원·국립이천호국원.
꼭 봐야할 주요뉴스[단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고]이명숙(전 한국여성변호사회장)씨 모친상
2025년 09월 09일(화)
▶김홍월씨 별세. 이명원·이서원·이기원·이명자·이명숙(법무법인 나우리 대표변호사, 전 한국여성변호사회장)씨 모친상. 권귀숙·한지숙·유소영씨 시모상. 우희대씨 장모상. 발인 11일. 서울성모장례식장 12호실. 장지 서울추모공원·국립이천호국원.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
단돈 13만원에 산 1500만원짜리 샤넬백…리셀가 880만원 나왔다 [짝퉁의 공습]②
[단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장
"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸' 거친 입
"10대 시작해 결혼 파탄 후 재개"…'성매매 종사' 4선 의원 고백에 핀란드 발칵
"상처 난 과일 조심" 치사율 75%·백신도 없다…1급감염병 지정된 바이러스
"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'
박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사
짝퉁 판명난 400만원 짜리 마세라티…환불 거부 中 업체, 취재가 시작되자
LG엔솔·SK온, 미국 내 인력 재조정…공장 준공 차질 최소화 총력