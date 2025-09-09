본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

정부·지자체 전산망 해킹 시도 '하루평균 323건'

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.09 15:15

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최근 5년간 광주 2,775건·전남 4,441건
3건 중 1건은 미국·중국발 공격 확인
한병도 "선제 차단으로 리스크 최소화"

한병도 더불어민주당 의원.

한병도 더불어민주당 의원.

AD
원본보기 아이콘

대한민국 정부 전산망을 겨냥한 해킹 시도가 하루 평균 323건에 달하는 것으로 나타났다. 이는 약 4분30초마다 한 차례씩 해킹이 시도되는 셈이다.


9일 더불어민주당 한병도 의원(전북 익산을)이 행정안전부 국가정보자원관리원과 한국지역정보개발원으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 최근 5년간 정부 전산망 대상 해킹 시도는 총 55만100건에 이른다.

국가별로는 미국이 12만9,112건(23.5%)으로 가장 많았고, 중국이 7만496건(12.8%)으로 뒤를 이었다. 미·중 두 국가에서 이뤄지는 공격이 전체의 36.2%를 차지하는 것으로 집계됐다. 이어 한국 4만9,261건, 독일 2만7,792건, 인도 2만1,462건, 러시아 2만638건 순으로 조사됐다. 이와 관련, 행정안전부 관계자는 "공격 발원국은 우회 경로를 통해 실제 해커의 소재지와 다를 수 있다"고 설명했다.


공격 유형별로는 ▲정보유출 18만6,766건(34.0%) ▲시스템 권한 획득 12만2,339건(22.2%) ▲정보수집 11만739건(20.1%) ▲홈페이지 변조 6만5,545건(11.6%) 등으로, 탈취 및 침투형 공격이 전체의 절반 이상을 차지했다.


광역자치단체 전산망을 겨냥한 해킹 시도는 최근 5년간 5만7,060건이었다. 그 중 강원도가 8,676건으로 전체의 약 15.2%를 차지하며 단일 시·도 기준 최다 공격을 받았다. 이는 수도권(서울·경기·인천) 합계 9,928건에 근접한 수치다. 이어 ▲경남 5,493건 ▲경기 5,463건 ▲전남 4,441건 ▲대전 4,212건 순이었으며, ▲광주도 2,775건에 달하는 것으로 나타났다.

한 의원은 "사이버안보가 곧 국가안보이자 국민 안전이다"며 "매일 300건 넘는 해킹 시도는 우리나라가 사실상 사이버 전쟁 상황에 놓여있음을 보여준다"고 경고했다.


한 의원은 이어 "강원도 등 지자체가 수도권 못지않은 공격을 받고 있는 만큼 보안 인프라와 관제 체계의 지역 편차가 없도록 살펴야 한다"며 "고위험 유형을 정밀 분류해 선제적으로 차단하는 등 상시 모니터링을 강화해야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장 [단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

하루도 못버틴 '협치'

짝퉁 판명난 400만원 짜리 마세라티…환불 거부 中 업체, 취재가 시작되자

LG엔솔·SK온, 미국 내 인력 재조정…공장 준공 차질 최소화 총력

58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장

새로운 이슈 보기