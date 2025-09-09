페퍼앤솔트, 인기 캐릭터 ‘곰돌찡·토끼찡’과 빼빼로 콜라보레이션 상품 출시

귀여운 패키지와 이모티콘 이벤트로 MZ·Z+α 세대 겨냥

K-콘텐츠 전문 기업 ㈜페퍼앤솔트는 팔로워 25만 명을 보유한 인기 캐릭터 '유미어스(곰돌찡·토끼찡)'과 협업해 빼빼로 콜라보레이션 상품을 출시했다고 밝혔다.

이번 협업 상품은 곰돌찡·토끼찡의 귀여운 이미지와 발랄한 매력을 빼빼로 패키지에 접목해 소비자들에게 새로운 즐거움을 선사한다. 또한, 제품 구매와 연계된 이모티콘 이벤트도 진행되어 소비자 참여와 경험 가치를 강화하고 있다. 해당 상품은 이마트, 이마트 에브리데이, 이마트 트레이더스 등 전국 이마트계열의 매장에서 만나볼 수 있다.

주식회사 페퍼앤솔트, 곰돌찡·토끼찡은 이번 빼빼로 협업을 시작으로 뷰티, F&B, 공간 브랜딩 등 다양한 산업군으로의 확장을 준비하고 있다. 특히, MZ세대와 Z+α 세대를 겨냥한 맞춤형 콘텐츠로 캐릭터 팬덤을 더욱 넓혀 나간다는 전략이다.

㈜페퍼앤솔트 김승주 CSO(최고 전략 책임자)"이번 협업은 기존 유미어스 팬들은 물론, 새로운 세대 소비자들도 매력을 느낄 수 있도록 기획됐다"며, "페퍼앤솔트는 K-콘텐츠의 수익화 솔루션을 넘어 K-캐릭터의 글로벌화를 적극 추진하고 있다"고 말했다. 페퍼앤솔트는 2025년 10월 일본 시장 진출을 시작으로 K-캐릭터의 세계 시장 확대에 본격 나설 예정이다.

또한, SNS 기반 캐릭터 IP 육성과 함께, AI 기반 크리에이터 플랫폼을 2026년 하반기에 론칭해 글로벌 IP 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보한다는 계획이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



