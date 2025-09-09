본문 바로가기
전남 화순군, ‘어르신 스포츠 시설 이용료’ 10만원 지원

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.09 15:09

65세 이상 기초연금 수령 군민 누구나
누리집·읍면 행정복지센터…올 말까지

전남 화순군, ‘어르신 스포츠 시설 이용료’ 10만원 지원
화순군(군수 구복규)은 어르신들의 건강한 여가생활과 체육시설 이용 활성화를 위해 '어르신 스포츠 시설 이용료 지원사업'을 펼친다.


이번 지원은 65세 이상 기초연금 수령 군민에게 1인당 5만 원 상당의 스포츠 상품권(모바일 상품권) 2장씩 총 10만 원이 지급된다.

신청은 어르신 스포츠 상품권 누리집 또는 주소지 읍·면 행정복지센터에서 가능하다.


상품권은 '비플페이' 애플리케이션을 통해 지급되며, 제로페이 가맹 체육시설에서 사용할 수 있다. 사용 기한은 12월 31일까지다.


구복규 화순군수는 "이번 사업이 어르신들의 생활체육 참여 확대와 건강한 노후 생활에 기여할 것으로 기대한다."면서 "건강한 여가문화 확산을 위한 다양한 정책을 지속적으로 펼쳐 나가겠다."라고 밝혔다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
