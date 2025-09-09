iM뱅크, 동전 모으기 기부금 유니세프 한국위원회에 전달

iM뱅크가 '사랑의 동전 모으기'를 통해 모금한 세계 각국의 동전과 지폐를 유니세프 한국위원회에 전달했다고 9일 밝혔다.

'사랑의 동전 모으기'는 해외에서 쓰고 남은 외국 동전을 모아 어려운 환경에 처한 세계의 아동들을 돕자는 취지에서 유니세프 한국위원회와 공동으로 진행하는 사회공헌 활동이다. 2022년 은행권 최초로 유니세프 한국위원회와 'Change for Good, 사랑의 동전 모으기' 장기 협약을 맺은 iM뱅크는 지난 2022년 11월부터 올해 8월까지 3년간 모금 활동을 이어왔다.

이번에 전달된 성금은 iM뱅크 전국 200여개 영업점과 본점 등에 설치된 '사랑의 동전 모으기 모금함'을 통해 고객과 임직원이 자유롭게 기부할 수 있는 환경을 조성해 약 3년여 모금한 결과다. 12㎏ 23포대, 총 272㎏에 달하는 동전이 기부됐다. 성금은 전쟁, 빈곤, 자연재해 등으로 열악한 환경에 놓인 어린이들의 건강한 성장을 돕는데 사용될 예정이다.

황병우 iM뱅크 은행장은 "사랑의 동전 모으기 캠페인을 통해 고객들의 적극적인 동참으로 모금 및 전달로 이어져 세계 아동 보호를 위한 도움에 동참해 뜻깊으며, iM뱅크는 앞으로도 금융의 온오프라인에서 진행할 수 있는 다양한 사회공헌활동에 참여하는 한편, 금융과 생활이 결합된 다양한 고객 편의 서비스를 실시하겠다"고 밝혔다.





