경기교육청, 9일 도의회와 '여야정 협치위원회' 협약

경기도교육청이 변화하는 교육환경 속에서 긴밀한 소통과 협력 강화를 위해 경기도의회와 손을 잡았다.

도교육청은 9일 도의회 예담채에서 '경기도교육청-도의회 여야정 협치위원회' 협약식을 갖고 본격적인 협치 행보에 나선다고 밝혔다.

임태희 교육감은 이날 협약식에서 "일의 대부분은 긴밀한 소통과 공동의 목표를 확인하는 것으로 해결할 수 있다고 생각한다"며"주요 정책 사항, 예산안, 교육 현안 등에 대해 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

이어 "쟁점 사안과 애로사항 등이 있을 때 의원님들의 지혜를 구하고 챙기도록 하겠다"며 "따뜻한 마음으로 도교육청을 바라봐 달라"고 요청했다.

경기도교육청이 9일 경기도의회와 여야정 협치위원회 협약식을 개최했다. 사진 왼쪽부터 백현종 국민의힘 대표의원, 김진경 경기도의회 의장, 임태의 경기도교육감, 이용욱 더불어민주당 수석총괄부대표의원. AD 원본보기 아이콘

이날 협치위원회는 2022년 12월 구성된 '여야정 협의회'가 확대, 발전된 형태로 두 기관 간 정책 논의 구조를 한층 강화한 것이 특징이다.

협치위원회는 앞으로 ▲주요 교육정책과 조례안 ▲예산안 ▲사회적 현안 등을 사전에 논의하고 조율하는 역할을 맡게 된다.

도교육청은 이번 협약을 계기로 도의회와 경기교육 발전과 미래세대 성장을 위한 정책을 함께 만들어가는 협치의 장을 열릴 것으로 기대하고 있다.

한편 이날 협약식에는 임태희 교육감을 비롯해 김진경 도의회 의장, 백현종 국민의힘 대표의원, 이용욱 더불어민주당 총괄수석부대표의원 등이 참석했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



