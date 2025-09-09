본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기교육청, 9일 도의회와 '여야정 협치위원회' 협약

이영규기자

입력2025.09.09 15:07

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도교육청이 변화하는 교육환경 속에서 긴밀한 소통과 협력 강화를 위해 경기도의회와 손을 잡았다.


도교육청은 9일 도의회 예담채에서 '경기도교육청-도의회 여야정 협치위원회' 협약식을 갖고 본격적인 협치 행보에 나선다고 밝혔다.

임태희 교육감은 이날 협약식에서 "일의 대부분은 긴밀한 소통과 공동의 목표를 확인하는 것으로 해결할 수 있다고 생각한다"며"주요 정책 사항, 예산안, 교육 현안 등에 대해 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.


이어 "쟁점 사안과 애로사항 등이 있을 때 의원님들의 지혜를 구하고 챙기도록 하겠다"며 "따뜻한 마음으로 도교육청을 바라봐 달라"고 요청했다.


경기도교육청이 9일 경기도의회와 여야정 협치위원회 협약식을 개최했다. 사진 왼쪽부터 백현종 국민의힘 대표의원, 김진경 경기도의회 의장, 임태의 경기도교육감, 이용욱 더불어민주당 수석총괄부대표의원.

경기도교육청이 9일 경기도의회와 여야정 협치위원회 협약식을 개최했다. 사진 왼쪽부터 백현종 국민의힘 대표의원, 김진경 경기도의회 의장, 임태의 경기도교육감, 이용욱 더불어민주당 수석총괄부대표의원.

AD
원본보기 아이콘

이날 협치위원회는 2022년 12월 구성된 '여야정 협의회'가 확대, 발전된 형태로 두 기관 간 정책 논의 구조를 한층 강화한 것이 특징이다.

협치위원회는 앞으로 ▲주요 교육정책과 조례안 ▲예산안 ▲사회적 현안 등을 사전에 논의하고 조율하는 역할을 맡게 된다.


도교육청은 이번 협약을 계기로 도의회와 경기교육 발전과 미래세대 성장을 위한 정책을 함께 만들어가는 협치의 장을 열릴 것으로 기대하고 있다.


한편 이날 협약식에는 임태희 교육감을 비롯해 김진경 도의회 의장, 백현종 국민의힘 대표의원, 이용욱 더불어민주당 총괄수석부대표의원 등이 참석했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장 [단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

하루도 못버틴 '협치'

짝퉁 판명난 400만원 짜리 마세라티…환불 거부 中 업체, 취재가 시작되자

LG엔솔·SK온, 미국 내 인력 재조정…공장 준공 차질 최소화 총력

58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장

새로운 이슈 보기