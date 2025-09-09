경남은행, VIP 프리미엄 서비스 탑재 REXⅡ카드 출시

대한항공 마일리지형·TOP 포인트형 중 선택

BNK경남은행이 VIP 프리미엄 서비스가 탑재된 'REXⅡ 카드'를 출시해 판매 중이라고 9일 밝혔다.

이 카드는 전월 이용실적 조건과 적립 한도 제한 없이 국내외 가맹점 이용금액 1500원당 1마일리지를 적립하는 '대한항공 마일리지형'과 국내외 가맹점 이용금액의 TOP 포인트 1%를 적립하는 'TOP 포인트형'으로 나뉜 신용카드다.

VIP 프리미엄 서비스로는 공항 라운지 서비스(연 3회), 공항·호텔 발렛파킹 서비스(연 5회)가 있다. 여기에 생활편의 서비스로 전 주유소 리터당 70원 할인 혜택을 비롯해 백화점(롯데·신세계), 대형마트(롯데마트·이마트), 카카오T, 스타벅스 등 10% 청구 할인 혜택이 탑재돼 있다.

통합 할인 혜택은 전월 이용 실적이 40만원 이상 시 2만원, 70만원 이상 시 4만원까지 받을 수 있다. 연회비는 20만원이며 호텔식사권, 백화점상품권, 항공업종, 골프업종 등 15만원 상당의 기프트 바우처 중 고객의 특성에 맞게 1개의 바우처를 선택해 사용할 수 있다.

이명훈 경남은행 결제사업부장은 "REX는 라틴어로 제왕이라는 뜻이 있다. REXⅡ 카드 판매를 통해 고객들에게 '특별함, 그 이상'의 서비스를 제공하고자 한다. 많은 고객이 REXⅡ 카드를 이용하고 프리미엄 서비스와 함께 실속 있는 혜택을 누리길 바란다. 경남BC카드를 이용하는 고객들에게 다양한 서비스를 제공하기 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>