본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주도시공사-디자인진흥원, 도시재생 협력 '업무협약'

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.09 14:57

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공동 사업 발굴·추진…시민 삶의 질 개선

광주도시공사는 9일 광주디자인진흥원과 상호 협력관계 구축을 위한 업무협약을 체결했다. 광주도시공사 제공

광주도시공사는 9일 광주디자인진흥원과 상호 협력관계 구축을 위한 업무협약을 체결했다. 광주도시공사 제공

AD
원본보기 아이콘

광주도시공사(사장 김승남)는 9일 광주디자인진흥원(원장 김용모)과 상호 협력관계 구축을 위한 업무협약을 체결했다.


이번 협약은 지역사회 발전과 시민 복리증진을 위한 공동사업을 추진하기 위해 마련됐다. 특히, 양 기관의 전문 분야인 도시개발과 디자인을 활용한 도시재생 등 다양한 분야에서 협력 방안을 논의할 예정이다.

주요 협약 내용은 ▲지속가능한 도시공간 조성을 위한 도시재생 사업 ▲도시환경 개선을 위한 도시경관 개선 및 공공디자인 사업 ▲시민 삶의 질 향상을 위한 공공시설물 설치 및 리모델링 사업 ▲도시 경쟁력 강화를 위한 도시브랜드 개발사업 등이다.


김승남 사장은 "이번 협약은 도시공사와 디자인진흥원이 서로의 역량을 모아 지역사회 발전을 이끄는 출발점이 될 것이다"며 "공사는 앞으로도 시민이 체감할 수 있는 지속가능한 도시환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장 [단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

김건희 샤넬백 40만원·고야드백 15만원…'짝퉁 성지' 불야성 이곳은

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

추석 앞두고 또? '인상 쓰는' 사과·배

LG엔솔·SK온, 미국 내 인력 재조정…공장 준공 차질 최소화 총력

58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장

새로운 이슈 보기