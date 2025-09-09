광주도시공사-디자인진흥원, 도시재생 협력 '업무협약'

공동 사업 발굴·추진…시민 삶의 질 개선

광주도시공사(사장 김승남)는 9일 광주디자인진흥원(원장 김용모)과 상호 협력관계 구축을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 지역사회 발전과 시민 복리증진을 위한 공동사업을 추진하기 위해 마련됐다. 특히, 양 기관의 전문 분야인 도시개발과 디자인을 활용한 도시재생 등 다양한 분야에서 협력 방안을 논의할 예정이다.

주요 협약 내용은 ▲지속가능한 도시공간 조성을 위한 도시재생 사업 ▲도시환경 개선을 위한 도시경관 개선 및 공공디자인 사업 ▲시민 삶의 질 향상을 위한 공공시설물 설치 및 리모델링 사업 ▲도시 경쟁력 강화를 위한 도시브랜드 개발사업 등이다.

김승남 사장은 "이번 협약은 도시공사와 디자인진흥원이 서로의 역량을 모아 지역사회 발전을 이끄는 출발점이 될 것이다"며 "공사는 앞으로도 시민이 체감할 수 있는 지속가능한 도시환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





