서삼석 "농어촌 빈집 방치 시 인구감소 가속"

'농어촌빈집특별법 제정안' 대표 발의

작년 농어촌 주택 절반 이상 '노후화'

농어촌 빈집이 빠르게 늘어나며 지역사회에 부정적 영향을 미치는 가운데 이를 체계적으로 개선하기 위한 법률 제정이 추진된다.

더불어민주당 서삼석 의원(전남 영암·무안·신안)은 이같은 내용을 담은 '농어촌 빈집정비 특별법 제정안'(이하 농어촌빈집법 제정안)을 대표 발의했다고 9일 밝혔다.

현재 농어촌 빈집은 '농어촌정비법'에 따라 정의와 정비 근거가 마련돼 있으며, 시장·군수 등이 실태조사와 정비계획을 수립할 수 있도록 규정돼 있다. 그러나 관련 조항이 법 전반에 분산돼 종합적이고 체계적인 대응에는 한계가 있다는 지적이 제기돼왔다.

한국농촌경제연구원에 따르면 오는 2040년 농촌인구는 900만4,000명으로 2023년(966만7,000명)에 비해 66만여명 감소할 것으로 예상된다. 농어촌의 고령화율도 2040년 30%에 달해 인구감소와 고령화로 인한 농어촌 빈집 증가는 불가피할 전망이다.

노후주택 비중 확대도 농어촌 빈집 증가 원인으로 지목된다. 통계청 '주택총조사' 결과를 서삼석 의원실이 분석한 결과, 지난해 농어촌 주택 433만9,957호 가운데 55%인 237만4,823호가 20년 이상 된 노후주택으로 나타났다. 이는 지난 2015년(48%)에 비해 7% 늘어난 수치로, 개보수·철거·신축에 따른 비용 부담으로 빈집 증가율이 가속화될 수 있다는 점을 시사한다.

이에 따라 제정안은 ▲빈집 실태조사 ▲정비계획 및 정비사업 ▲빈집 임대사업(빈집은행) ▲빈집활용지원센터 설치·운영 등 빈집 정비와 활용 전반을 종합적으로 규율하도록 했다.

서 의원은 "농어촌은 도시에 비해 주택 노후화율이 높아 이를 방치할 경우 안전사고와 경관훼손 등 복합적 피해로 이어져 인구감소를 더욱 부추길 수 있다"며 "국정과제에 포함된 빈집 재생과 인프라 확대를 실질적으로 추진하기 위해 제정안을 마련했다"고 발의 배경을 설명했다.

한편 서 의원은 '농어촌빈집법 제정안' 외에도 5건의 개정안을 대표 발의했다. '정부조직법 개정안'은 해양수산부의 경쟁력 있는 해양 및 수산 정책 수립을 위해 복수차관제를 도입하는 근거를 신설했으며, '지역농림어업발전사업 협력 촉진에 관한 법률 개정안'은 지자체와 협동조합 간 협력사업을 장려하기 위해 포상제도를 규정했다.

또 '여성농어업인 육성법 개정안'은 여성 농어업인의 건강검진 상한연령을 폐지하는 내용을 반영했으며, '해양생태계 보전 및 관리법 개정안'은 사라지는 해안사구에 대해 정기적인 조사·관리를 명시하고, '연안사고예방법 개정안'은 연안 안전을 위해 안전지킴이를 지자체장도 임명할 수 있도록 확대했다.





