"AI 공부하고 인생 2막"…은평구, 중장년 AI 교육 전문가 육성

'구해줘 4064 커리어즈 시즌2' 참여자 모집

서울 은평구(구청장 김미경)가 40세에서 64세 중장년층을 위한 ‘구해줘 4064 커리어즈 시즌2: AI 인공지능(딥러닝) 교육 전문가 양성과정’ 참여자를 모집한다. 이 프로그램은 중장년층이 디지털과 AI 전문성을 갖추고 교육 현장에서 새로운 진로를 개척하도록 돕는 맞춤형 교육이다.

시즌2 교육은 올 10월 21일부터 11월 20일까지 불광천 미디어센터 등에서 주 2회, 총 10회차로 진행되며, 이론과 실습을 병행한다. 수료자는 지역 공공 교육시설 디지털 강사, 디지털 새싹교실 강사, AI 교육 프리랜서 등으로 활동할 수 있도록 1:1 창직 컨설팅과 후속 지원을 받는다.

교육비는 전액 무료이며, 참가 신청은 모집 포스터의 QR코드를 통해 가능하다. 자세한 내용은 은평구청 누리집 중장년 소식 게시판이나 운영기관 (주)상상우리 교육팀(02-2274-7764)으로 문의하면 된다.

김미경 은평구청장은 “중장년층이 AI 전문성을 더해 새로운 강사로 도약할 수 있도록 지원하겠다”며 “은평구와 함께 경력 재설계와 창직의 기회를 적극적으로 열어가길 바란다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



