모정환 전남도의원 "'신동진벼' 퇴출 정책 중단해야"

현장 외면한 일방적 정책 규탄

대체 품종 마련 농민 협의 촉구

모정환 전남도의원 5분 자유발언 모습. 전남도의회 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도의회 더불어민주당 모정환 의원(함평)은 9일 열린 제393회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언을 통해 정부의 '신동진벼' 퇴출 정책에 대해 강하게 비판하며, 즉각적인 재검토를 촉구했다.

모 의원은 "신동진벼는 수량성과 도정률이 우수한 고품질 품종으로, 특히 호남지역을 중심으로 농가 소득 안정에 기여해 온 품종이다"며 "농민과 시장 모두의 자발적인 선택으로 자리 잡은 품종을 정부가 이해하기 어려운 이유로 퇴출하려는 것은 탁상행정의 전형이다."고 지적했다.

특히 모 의원은 "신동진벼는 호남 지역의 대표적인 브랜드 쌀 품종으로, 지역 농업경제의 정체성과 경쟁력의 핵심이다."며 "이 품종의 급작스러운 퇴출은 식량 안보에도 부정적 영향을 미칠 수 있다"고 강조했다.

그러면서 "농업정책은 단순한 행정 편의가 아닌, 농민의 목소리와 현장 중심의 접근에서 출발해야 한다"며 "정책 수립과 집행에 있어 농가의 생존권과 지역 농업경제의 지속가능성을 최우선으로 고려해 줄 것"을 당부했다.

한편, 신동진벼는 1999년 개발된 이후 전국적으로 보급되며 높은 품질과 수확량으로 농가의 선호를 받아온 품종으로, 최근 정부의 퇴출 방침에 대해 농민들과 지역사회에서 반발의 목소리가 커지고 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



