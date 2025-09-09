본문 바로가기
기아, EV5·PV5 앞세워 유럽 전기차 시장 공략[IAA 2025]

오현길기자

입력2025.09.09 16:00

7대 전기차 전시…유럽 공략 '자신감'
"전동화 선도 브랜드 이미지 강화"

기아 는 9일(현지시간) 독일 뮌헨에서 열린 'IAA 모빌리티 2025'에서 다양한 전기차 모델을 선보이면서 유럽 시장 공략에 나선다.


기아는 프랑크푸르트에서 뮌헨으로 행사장이 변경된 2021년 참가 이후 4년 만에 이번 행사에 참가했다. '더 기아 콘셉트 EV2'를 포함해 EV3, EV4, EV5, EV6, EV9과 PV5 패신저 등 7개 차종을 전시한다.

유럽에서 처음으로 공개된 EV5는 기아가 공개한 다섯 번째 전용 전기차로, 기아의 디자인 철학인 오퍼짓 유나이티드(상반된 개념의 창의적 융합)를 적용해 훌륭한 공간성과 활용성을 갖춘 모델로 평가받는다.


PV5는 목적기반차량(PBV) 전용 전동화 플랫폼 'E-GMP.S를 바탕으로 개발된 차로, PV5 패신저는 실내 및 적재 공간, 다양한 시트 활용성을 장점으로 갖춘 모델이다.


콘셉트 EV2는 도심 주행에 최적화된 기아의 소형 SUV EV2의 콘셉트 모델로 내년 양산형 모델의 유럽 출시를 목표로 하고 있다.

기아는 이번 행사에서 EV3, EV6, EV9 고객 시승 행사도 함께 진행하며, 방문객들에게 다양한 볼거리와 체험을 제공할 예정이다.


류창승 기아 고객경험본부장 전무는 "기아는 세계 지역별 주요 모터쇼에도 지속적으로 참가하면서 글로벌 전기차 대중화에 앞장서고 있다"며 "앞으로도 글로벌 고객들에게 적극적으로 다가가며 신뢰할 수 있는 전동화 선도 브랜드 이미지를 더 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
