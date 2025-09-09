임실군, '반려동물 광견병' 무료 예방접종

11일까지 신청 접수

전북 임실군은 군민과 반려동물의 안전을 위해 올해도 광견병 무료 예방접종을 실시한다고 9일 밝혔다.

광견병은 사람과 동물 모두에게 치명적일 수 있는 바이러스성 질병으로, 특히 반려견을 포함한 가축과 야생동물로부터 감염될 위험이 있어 예방이 필수적이다.

임실군 청사 전경. 임실군 제공

이번 무료 접종은 임실군에 주민등록을 둔 군민의 반려견을 대상으로 하며, 접종을 희망하는 군민은 오는 11일까지 신청해야 한다.

신청 방법은 관할 소재지 읍·면사무소 산업팀에 방문해 접수할 수 있으며, 군에서 지정한 접종일과 장소에서 진행된다. 군은 접종 대상자에게 개별 안내를 제공하며, 접종 후 이상 반응이 없는지 확인하는 사후 관리도 철저히 시행할 계획이다. 특히, 추석 연휴를 맞아 고향을 찾는 귀성객들이 많아지는 시기인 만큼 반려견 관리에 각별한 주의를 당부했다.

심 민 군수는 "광견병은 한번 감염되면 치명적이므로 예방접종이 가장 안전하고 효과적인 방어 수단이다"며 "군민들께서는 무료 예방접종 신청을 통해 반려동물의 건강과 지역사회의 안전을 지켜 달라"고 말했다.





