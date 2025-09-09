본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 광산뮤직ON페스티벌, 친환경 축제로 연다

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.09 14:32

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주 광산구가 제3회 광산뮤직ON페스티벌을 친환경 축제로 운영한다고 9일 밝혔다. 축제는 20~21일 황룡친수공원에서 열린다.

광주 광산구 청사.

광주 광산구 청사.

AD
원본보기 아이콘

구는 축제장 먹거리 공간에서 다회용기를 사용한다. 반납함을 주요 출입구에 두어 순환 체계를 마련한다.


폐지로 새 종이 만들기, 청바지 머리끈 만들기, 바다유리 키링 만들기 등 친환경 체험 프로그램도 마련됐다. 우유팩·폐건전지 10개를 가져오면 친환경 수세미로 교환해주는 자원순환가게도 운영한다. 자원순환 홍보 공간을 통해 생활 속 친환경 실천을 알리고, 지속가능한 문화 조성에도 나선다.

뮤직ON페스티벌은 '가을 온(ON) 순간'을 주제로 열린다. 황가람·10CM 등 국내 뮤지션 10팀이 무대에 오른다. 코스모스라운지, 별빛영화관, 뮤직오락실 등 시민 참여형 프로그램도 진행된다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장 [단독] 58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

김건희 샤넬백 40만원·고야드백 15만원…'짝퉁 성지' 불야성 이곳은

짝퉁 판명난 400만원 짜리 마세라티…환불 거부 中 업체, 취재가 시작되자

"우리가 똑바로 안 하니 한국이 기어 올라" 日 총리 후보 '아베걸'

LG엔솔·SK온, 미국 내 인력 재조정…공장 준공 차질 최소화 총력

58억 무산되자 이번엔 38억…또 성과급 추진한 래미안 원펜타스 조합장

새로운 이슈 보기