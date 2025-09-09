광주 광산뮤직ON페스티벌, 친환경 축제로 연다

광주 광산구가 제3회 광산뮤직ON페스티벌을 친환경 축제로 운영한다고 9일 밝혔다. 축제는 20~21일 황룡친수공원에서 열린다.

구는 축제장 먹거리 공간에서 다회용기를 사용한다. 반납함을 주요 출입구에 두어 순환 체계를 마련한다.

폐지로 새 종이 만들기, 청바지 머리끈 만들기, 바다유리 키링 만들기 등 친환경 체험 프로그램도 마련됐다. 우유팩·폐건전지 10개를 가져오면 친환경 수세미로 교환해주는 자원순환가게도 운영한다. 자원순환 홍보 공간을 통해 생활 속 친환경 실천을 알리고, 지속가능한 문화 조성에도 나선다.

뮤직ON페스티벌은 '가을 온(ON) 순간'을 주제로 열린다. 황가람·10CM 등 국내 뮤지션 10팀이 무대에 오른다. 코스모스라운지, 별빛영화관, 뮤직오락실 등 시민 참여형 프로그램도 진행된다.





