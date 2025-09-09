남원시, 전북도청서 '고향사랑기부' 홍보

답례품 8종 전시·시식, 현장기부자 추가증정

전북 남원시가 9일 전북도청에서 직원 및 방문 민원인을 대상으로 고향사랑기부 홍보 행사를 실시했다.

기존에 제공되던 답례품에 더해 올해 하반기에 신규 선정된 답례품을 전북도민에게 적극 홍보하고 '2025년 고향사랑 기금사업' 성과 사진을 전시하며 기부제에 대한 관심을 유도하고, 제2중앙경찰학교의 남원시 유치를 위한 홍보도 병행했다.

도민들이 남원시의 답례품을 보다 가까이에서 확인할 수 있도록 ▲김부각 ▲샤인머스캣 ▲도라지정과 ▲황진이 ▲참기름·들기름 세트 ▲조청 세트 ▲추어탕 ▲화장품 등을 전시했으며, 그중에서도 김부각과 샤인머스캣은 시식 기회도 제공해 많은 이들의 눈길을 끌었다.

이날 행사는 즉석에서 기부하는 사람에 대해 소정의 김부각 선물 세트와 도라지정과를 추가 증정하는 이벤트도 실시했다.

최경식 시장은 "남원시의 고품격 답례품을 많은 분들께 소개할 수 있어 뿌듯하다"며 "감동이 있는 답례품으로 보답하는 남원시 고향사랑기부제에 많은 관심과 애정을 부탁드린다"고 전했다.

한편, 시는 고향사랑기부금을 활용해 지난해부터 매년 중학생 해외영어 캠프 지원사업(뉴질랜드, 50명)을 실시하고 있으며, 2024년에는 특성화고 실습용 푸드트럭 지원사업(1대)을 실시했다.

지정기부사업인 남원 인재학당 기자재(셔틀버스, 책상, 의자) 구입 지원을 목표로는 2억원 모금을 진행하고 있으며, 기부자들을 예우하기 위해 온·오프라인(시 홈페이지, 시청 로비)으로 기부자 명예의 전당을 운영하고 기금사업 혜택을 받은 청소년들의 손편지를 기부자에게 전달하는 등 피드백을 통한 지속적인 기부문화를 형성에 만전을 기하고 있다.





