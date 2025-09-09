본문 바로가기
장흥군, 저탄소 농산물 인증 189ha로 확대

호남취재본부 이창헌기자

입력2025.09.09 14:25

전남 장흥군의 저탄소 농산물 인증 면적이 크게 늘었다. 장흥군은 9일 올해 인증 면적이 189㏊에 이른다고 밝혔다.

장흥군 청사 전경.

저탄소 농산물 인증제는 재배 과정에서 온실가스를 줄인 농법을 실천한 농가에 부여한다. 한국농업 기술진흥원이 직접 심사한다.


장흥군의 인증 면적은 지난해 25.6㏊에 그쳤다. 하지만 올해는 수도작 중심으로 113농가가 164㏊를 인증받으면서 전년 대비 640% 이상 증가했다.

군은 친환경단지 설명회를 열어 밀·벼 재배 농가의 참여를 끌어냈다. 그 결과 올해 121농가가 새로 인증을 받았다.


정부는 2021년부터 저탄소 인증제를 도입했다. 현재 식량작물·채소 등 65개 품목을 대상으로 확대 중이다. 환경 보전과 지속가능한 농업을 위한 핵심 정책이다. 군은 올 하반기에도 36농가, 116㏊를 추가 인증할 계획이다.




호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
