영천시의회 행정문화복지위원회, 제247회 임시회 상임위 일정 마무리

조례안 및 예산안 등 심사

영천시의회 행정문화복지위원회(위원장 배수예)는 지난 3일부터 9일까지 제247회 임시회 상임위원회 활동을 진행했다.

제1차 회의에서는 육아휴직을 하는 남성근로자를 지원하기 위해 제정하는 '영천시 아빠 육아휴직 장려금 지원 조례(김용문 의원 발의)' 등 조례안 4건과 동의안 1건을 가결했다.

제2차~제4차 회의에서는 '2025년도 영천시 제2회 추가경정예산안'과 '2025년도 영천시 제2회 기금운용변경계획안'에 대한 부서별 제안설명과 질의·답변을 통해 사업의 타당성과 예산편성의 적정성을 면밀히 심사했다.

배수예 위원장은 "이번 심사는 지역 현안 해결과 시민 복리 증진에 필요한 사업은 적극 반영하되, 불요불급한 사업과 예산 낭비 우려가 있는 부분은 과감히 조정하여 재정 건전성을 확보하는 데 중점을 뒀다"고 밝혔다.

한편, 행정복지위원회가 예비심사한 제2회 추가경정예산안은 예산결산특별위원회의 종합심사를 거쳐 오는 11일 제2차 본회의에서 최종의결할 예정이다.





