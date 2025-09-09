본문 바로가기
태국 가면 사왔는데…야돔·타이거밤서 알레르기 유발 성분 검출

박지수인턴기자

입력2025.09.09 14:10

주요 15개 제품 모두 표시 안 해
"영유아 사용시 특히 조심해야"

태국 여행 필수품으로 불리는 야돔(Yadom) 등 허브 오일 제품에서 피부 자극이나 알레르기를 일으킬 수 있다는 조사 결과가 나왔다.


알레르기 유발 성분을 표시하지 않은 주요 야돔 제품들. 한국소비자원

알레르기 유발 성분을 표시하지 않은 주요 야돔 제품들. 한국소비자원

9일 한국소비자원은 국내에 유통되고 있는 허브 오일 15개 제품의 안전성 및 표시ㆍ광고 실태를 조사한 결과, 표시되지 않은 알레르기 유발성분이 검출되는 등 소비자의 주의가 필요하다고 전했다.

조사 대상인 15개 제품 모두 알레르기 유발성분이 표시돼있지 않았다. 허브에서 추출한 오일을 사용한 화장품, 방향제 등에는 리날룰, 리모넨(착향제)과 같은 식물에서 유래하는 알레르기 유발성분이 함유될 수 있으며 정해진 함량을 넘을 경우 관련 규정에 따라 제품 또는 포장에 해당 성분을 표시해야 한다.


피부에 바르는 제품은 해당 성분들이 0.001%를 초과할 경우, 코로 향을 맡는 제품은 0.01% 이상 사용 시 성분을 표시해야 하지만 모든 제품에서 지키지 않은 셈이다. 조사 대상 15개 제품의 리날룰, 리모넨의 함량을 조사한 결과 피부에 바르는 11개 제품 중 리모넨은 모든 제품에서 0.02~2.88%, 리날룰은 9개 제품에서 0.01~0.62% 검출됐다. 코로 향을 맡는 4개 제품에서는 리날룰과 리모넨이 0.01∼0.74% 검출됐다.


한국소비자원은 고농도 멘톨 함유 제품을 영유아가 사용할 시 특히 위험할 수 있다고 경고했다. 한국소비자원 관계자는 "멘톨은 주로 청량감과 시원함을 느끼게 하는 성분으로 식품과 화장품에 제한 없이 사용할 수 있다"라며 "그러나 유럽연합(EU)은 멘톨이 2세 미만 영유아에 무호흡, 경련 등 부작용을 유발할 수 있어 주성분이 멘톨인 페퍼민트 오일을 사용하지 않도록 규정하고 있다"고 당부했다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
