태국 가면 사왔는데…야돔·타이거밤서 알레르기 유발 성분 검출

주요 15개 제품 모두 표시 안 해

"영유아 사용시 특히 조심해야"

태국 여행 필수품으로 불리는 야돔(Yadom) 등 허브 오일 제품에서 피부 자극이나 알레르기를 일으킬 수 있다는 조사 결과가 나왔다.

알레르기 유발 성분을 표시하지 않은 주요 야돔 제품들. 한국소비자원

9일 한국소비자원은 국내에 유통되고 있는 허브 오일 15개 제품의 안전성 및 표시ㆍ광고 실태를 조사한 결과, 표시되지 않은 알레르기 유발성분이 검출되는 등 소비자의 주의가 필요하다고 전했다.

조사 대상인 15개 제품 모두 알레르기 유발성분이 표시돼있지 않았다. 허브에서 추출한 오일을 사용한 화장품, 방향제 등에는 리날룰, 리모넨(착향제)과 같은 식물에서 유래하는 알레르기 유발성분이 함유될 수 있으며 정해진 함량을 넘을 경우 관련 규정에 따라 제품 또는 포장에 해당 성분을 표시해야 한다.

피부에 바르는 제품은 해당 성분들이 0.001%를 초과할 경우, 코로 향을 맡는 제품은 0.01% 이상 사용 시 성분을 표시해야 하지만 모든 제품에서 지키지 않은 셈이다. 조사 대상 15개 제품의 리날룰, 리모넨의 함량을 조사한 결과 피부에 바르는 11개 제품 중 리모넨은 모든 제품에서 0.02~2.88%, 리날룰은 9개 제품에서 0.01~0.62% 검출됐다. 코로 향을 맡는 4개 제품에서는 리날룰과 리모넨이 0.01∼0.74% 검출됐다.

한국소비자원은 고농도 멘톨 함유 제품을 영유아가 사용할 시 특히 위험할 수 있다고 경고했다. 한국소비자원 관계자는 "멘톨은 주로 청량감과 시원함을 느끼게 하는 성분으로 식품과 화장품에 제한 없이 사용할 수 있다"라며 "그러나 유럽연합(EU)은 멘톨이 2세 미만 영유아에 무호흡, 경련 등 부작용을 유발할 수 있어 주성분이 멘톨인 페퍼민트 오일을 사용하지 않도록 규정하고 있다"고 당부했다.





박지수 인턴기자



