아시아비엔씨 오디드, 폴란드 대표 드럭스토어 ‘슈퍼팜’ 공식 입점

화장품 전문 글로벌 유통 기업 아시아비엔씨(ASIABNC)의 헤어&보디케어 전문 브랜드 '오디드(odiD)'가 오는 2025년 9월 말, 폴란드 대표 헬스&뷰티 드럭스토어 체인 '슈퍼팜(Super-Pharm)' 75개 매장 중 65개 매장에 공식 입점한다.

이번 입점은 '기능성과 감성의 조화'를 핵심 철학으로 내세우는 오디드 브랜드가 유럽 시장 진출의 본격적인 교두보를 마련하는 전략적 행보로 평가된다. 슈퍼팜은 폴란드를 포함한 중동부 유럽 지역에서 높은 소비자 신뢰도를 구축하고 있는 유통 채널로, 뷰티 및 퍼스널케어 분야에서 강력한 시장 영향력을 보유하고 있다.

오디드는 이번 입점을 통해 ▲밀크프로틴 인텐시브 샴푸 500ml 2종(플로리스트가든, 샌달우드피그), ▲밀크프로틴 인텐시브 노워시 앰플 트리트먼트 2종(플로리스트가든, 샌달우드피그), ▲밀크프로틴 인텐시브 헤어오일 2종(플로리스트가든, 샌달우드피그) 총 6종의 핵심 라인업을 선보인다. 해당 제품들은 오디드만의 독자적인 기술력과 섬세한 향, 탁월한 사용감을 바탕으로, 품질과 혁신을 중시하는 폴란드 소비자들에게 새로운 뷰티 경험을 제공할 예정이다.

아시아비엔씨 글로벌사업팀 유럽 지역 담당 이연우 매니저는 "슈퍼팜과의 협업을 통해 브랜드 인지도를 한층 제고함은 물론, 현지 소비자와의 접점을 강화할 수 있을 것으로 기대한다"며, "이번 입점은 단순한 유통 확대를 넘어, 유럽 시장 전반으로의 본격적인 확장을 위한 의미 있는 첫걸음"이라고 전했다.

이번 론칭은 오디드의 글로벌 브랜드 전략의 일환으로, 아시아를 넘어 유럽 전역에 브랜드의 기술력과 감성을 널리 알리는 데 주력하고 있다. 아시아비엔씨는 앞으로도 지속적인 제품 혁신과 현지화 전략을 통해 글로벌 소비자와의 접점을 확장하며, 프리미엄 퍼스널케어 브랜드로서의 입지를 더욱 강화해 나갈 계획이다.





