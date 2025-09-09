세종시, 옥외광고법 진흥 조례 개정… '상가 타사광고 규제완화'

소상공인 경영부담 완화·상권활성화 전망

이달 29일부터 행복도시 예정지역 내 상가의 타사 광고 규제를 완화하는 내용을 골자로 '세종시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고 산업 진흥에 관한 조례' 개정안이 8일 세종시의회 제100회 임시회에서 최종 의결됐다.

조례 개정이 공실 문제를 겪고 있는 상가건물의 관리비 경감으로, 소상공인과 상가 건물주의 경영 부담을 줄이고, 상권 활성화를 현실화시킬 수 있을지 주목된다.

세종시에 따르면 타사 광고는 건물 등에 입점한 업체와 관련되지 않은 광고물로, 기존 조례에서는 관련 규정에 따라 행복도시 예정지역에 위치한 상가에 타사 광고를 설치할 수 없어 소상공인 등으로부터 지속적인 규제 완화 요청이 제기됐다. 시는 조례 개정을 통해 오는 29일부터 행복도시 상업지역 4층 이상 15층 이하 건물 벽면에 타사 광고를 허용하기로 했다.

또 하나의 업체에서 설치할 수 있는 간판의 총수량 산정 과정에서 타사 광고와 공연간판 등을 제외해 상가 광고 설치 규제도 완화했다.

이두희 도시주택국장은 "약 10년 동안 이어진 타사 광고에 대한 규정을 완화해 건물주와 소상공인의 어려움을 덜어낼 것으로 예상된다"며 "소상공인과 시민, 관광객 모두가 어울리는 상권을 조성하겠다"고 말했다.





