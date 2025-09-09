박종선 시의원, "서남부 종합스포츠타운 복합문화단지로 조성해야"

갑천 습지보호지역 접근성 개선 촉구

박종선 대전시의원(무소속, 유성구1)은 "서남부 종합스포츠타운을 시민들이 사계절 내내 문화, 예술, 스포츠를 함께 즐길 수 있는 시민 친화형 복합문화공간으로 조성해야 한다"고 강조했다.

박종선 의원이 9일 열린 제290회 임시회 제2차 본회의 시정질문을 통해 대전시 산하기관, 쇼핑센터, 영화관 등 다양한 시설을 입주시켜 복합문화 단지로 조성하자며 이같이 말했다.

서남부 종합스포츠타운을 '시민친화형 복합문화단지'로 개발하는 방안에 대해 박종선 의원은 대전시가 2단계 체육시설 건립 사업 추진에 있어 설계와 시공을 일괄입찰하는 턴키방식으로 준비 중인 사항을 확인하고, 체육시설 설계에 대한 견해를 밝혔다.

서남부 종합스포츠타운 건립은 대규모 부지 개발과 예산이 소요되는 만큼, 365일 시민들이 찾는 시설로 조성되어야 함을 피력하며, 싱가포르 탬피니스허브(Our Tampines Hub) 사례를 제시했다.

탬피니스허브는 실내ㆍ외 체육시설과 정부 기관, 쇼핑센터, 도서관 등으로 구성돼 스포츠와 놀이, 엔터테인먼트가 융합된 공간이다. 서남부 종합스포츠타운 역시 대전시 산하기관, 쇼핑센터, 영화관 등 다양한 시설을 입주시켜 복합문화단지로 조성하는 것에 대한 견해를 물었다.

이어 박 의원은 갑천 습지보호지역의 시민 접근성 개선을 위한 발전 방안을 제시했다.

박 의원은 갑천 습지보호지역이 국가 습지보호지역으로 지정된 이후에도 시민들의 접근이 제한되어 환경교육과 생태관광 자원의 역할을 충분히 못하고 있으며, 무분별한 출입으로 오히려 생태계 훼손을 심화시키고 있음을 지적했다.

이에 대한 해결책으로 금강유역환경청과 협의를 통해 갑천 습지보호지역 내 무장애 데크길을 조성해 탐방객의 안전하고 편리한 관람을 보장하고, 동선을 체계적으로 관리해 생태계 훼손을 방지할 수 있도록 하는 방안을 제시했다.

또한 습지 내에 시설 조성이 어려울 경우를 대비해 도솔산 우안 구역을 활용한 대체 방안도 함께 제안했다.

특히 도솔산에서 갑천 생태호수공원까지 구름다리를 연결하면 기존 등산로와 생태호수공원이 하나로 이어져 대전의 새로운 관광 랜드마크가 될 것이라고 전망했다.

박종선 의원은 "갑천 습지보호지역은 생태적 가치를 온전히 보존하면서 시민들이 안전하게 자연을 체험하고 배울 수 있는 생태관광의 중심지로 거듭나야 한다"고 강조했다.





