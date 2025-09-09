본문 바로가기
마약 유통 판매한 일당 무더기 검거

호남취재본부 심진석기자

입력2025.09.09 13:58

전남경찰, 16명 검거·11명 구속

전남경찰청 전경.

전남경찰청 전경.

전국 각지를 돌며 마약을 유통하고 판매한 일당이 경찰에 검거됐다.


전남경찰청 형사기동대는 마약류관리에관한법률위반 등 혐의로 60대 A씨 등 16명을 검거해 이 중 11명을 구속했다고 9일 밝혔다.

이들은 지난해 12월부터 텔레그램 등 온라인을 통해 필로폰 또는 대마를 판매하거나 투약한 혐의를 받는다.


마약 판매는 대부분 비대면 거래 방식인 '던지기수법'이 이뤄졌지만 일부는 대면으로 이뤄진 것으로 조사됐다.


경찰은 온라인에서 마약이 유통된다는 첩보를 입수한 뒤 서울, 경기, 인천 등 타지역으로 수사를 확대해 이들을 순차 검거했다.

경찰은 이 과정에서 필로폰 8.94g(300명분)과 대마 66.21g을 압수했다.


전남경찰 관계자는 "'온라인 마약수사 전담팀'을 중심으로 마약류 공급책에 대한 추적·수사를 진행함과 동시에 유통에 관여한 투약 사범 등이 더 있을 것으로 보고 수사를 확대할 계획이다"며 "앞으로도 온라인을 이용한 마약사범의 척결을 위해 지속적인 첩보 수집과 단속을 강화할 예정이다"고 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
