남부발전·부산대, 차세대 에너지·AI 인재 양성 손잡다

발전설비 연구개발·맞춤형 교육 협력 확대

국가 에너지 경쟁력 강화 목표

한국남부발전과 부산대학교가 차세대 에너지 기술 개발과 인재 양성, 디지털·AI 분야 협력을 강화하기로 했다.

남부발전과 부산대학교는 지난 8일 남부발전 본사에서 간담회를 열고 연구개발 전략과 교육 협력, 디지털 전환 대응 방안을 논의했다. 이번 만남은 에너지 산업 패러다임 변화와 디지털 전환 가속화에 선제적으로 대응하고, 지역 거점 대학과의 협력을 통해 미래 경쟁력을 확보하기 위해 마련됐다.

간담회에서는 발전설비 연구개발 협력 확대, 산업 수요에 맞춘 맞춤형 인재 양성, 디지털·AI 분야 공동 대응 등 다양한 방안이 집중 논의됐다. 두 기관은 이번 협의를 계기로 연구개발 영역을 넓히고, 전문 인력을 양성해 국가 에너지 산업 경쟁력 강화에 기여한다는 계획이다.

김준동 남부발전 사장은 "지역 거점 대학과 긴밀히 협력해 지역 사회와 동반 성장하고, 대한민국 발전산업의 경쟁력을 도약시키겠다"고 말했다.

최재원 부산대 총장도 "산업 현장과의 공동 연구를 통해 학생과 연구진이 함께 성장할 수 있는 협력 구조를 마련하고, 국가 에너지 경쟁력 강화를 위한 든든한 동반자가 되겠다"고 강조했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>