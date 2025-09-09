이준석, 정청래 연설에 "계엄, 사골국물처럼 우려내며 반복"

"협치 자세 끝내 보이지 않아"

"쇼츠 위한 자극적 언사만 가득"

이준석 개혁신당 대표는 9일 정청래 더불어민주당 대표의 국회 교섭단체 대표연설에 대해 "국민 앞에서 협치의 의지를 보이는 대신 마치 유튜브에 올릴 강성 지지층 대상 쇼츠 영상을 양산하기 위해 준비한 듯한 자극적 언사만이 가득했다"고 비판했다.

이 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 올린 글에서 "명불허전이다. 정청래는 정청래다웠다"며 "오늘 정 대표의 교섭단체 대표연설을 보며 씁쓸함을 감출 수 없다"고 했다.

이 대표는 "특히 계엄의 위험성을 강조하는 대목에서는 이미 삼척동자도 다 아는 사실을 사골국물처럼 우려내며 반복했다"며 "지금 국민이 당면한 조지아주 사태, 외교적 난제, 노란봉투법 문제, 교육부 장관 임명 파동 같은 현안에 대해 야당과 머리를 맞대고 해법을 모색하겠다는 협치의 자세는 끝내 보이지 않았다"고 지적했다.

이어 "더 우려스러운 것은 '계엄 청산'이라는 명분으로 특검의 장기화와 특별재판부 설치까지 언급한 대목"이라며 "누군가가 북한 위협과 사회안정의 명분을 내세워 계엄을 장기화하며 '혁명'이나 '유신'으로 포장했을 때, 우리는 그것을 분명히 독재라 불렀다. 역설적으로 계엄을 청산한다는 이유로 또 다른 예외적 제도와 장기적 권한을 정당화한다면, 그것 역시 독재의 다른 얼굴일 뿐"이라고 강조했다.

이 대표는 "국민은 이제 정치권이 과거의 상처를 되풀이하며 진영 싸움에 몰두하는 것이 아니라, 당면한 위기 앞에서 협력과 해결 능력을 보여주길 원한다"며 "그 위기에 대응하는 목적이 선명하다면 개혁신당은 어느 당과도 협력할 것"이라고 덧붙였다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>